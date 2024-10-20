«Локомотив» — «Динамо». Гусев поднажмёт, Радулов не радует

21 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет играть с московским «Динамо» на «Арене-2000-Локомотив». Начало – в 19:00 мск. Железнодорожники возглавляют таблицу Западной конференции, а бело-голубые еле поднялись в зону плей-офф.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» 21 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.85. Шансы москвичей оценили в 3.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.57. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.88.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» (21.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Игоря Никитина доказывают, что всерьёз настроены на Кубок Гагарина. Они возглавляют таблицу Западной конференции, потерпев всего лишь четыре поражения в 18 матчах. Крепкая оборона уже давно стала главным козырем «Локомотива». Он пропустил меньше всех в КХЛ – 27 шайб.

Дома в этом сезоне ярославцы провели девять матчей, выиграв семь из них. Два поражения подопечные Никитина потерпели в овертайме. Как итог, железнодорожники не проигрывали на своём льду в основное время. Поэтому к предстоящей игре они подходят в полной готовности и с хорошим настроением.

Ярославцы выиграли последние две встречи – у «Куньлуня» (5:1) и «Барыса» (3:1). Важно отметить, что соперники были слабыми, поэтому вряд ли «Локомотив» почувствовал усталость. Лишь бы эти матчи не расслабили ярославцев. Давненько не слышно Радулова. Нападающий перестал набирать очки, но помогает молодым хоккеистам советами. Его опыт бесценен.

Для московского «Динамо» этот сезон начался очень плохо. Команда еле-еле вскарабкалась в зону плей-офф. Впереди ещё много работы как для Алексея Кудашова, так и для его лидеров. Но кое-какие сдвиги уже заметны. Бело-голубым удалось выиграть последние три встречи.

«Динамо» победило «Салават Юлаев» (4:2), «Спартак» (5:0) и «Торпедо» (3:2 Б). Заострим внимание, что подопечные Алексея Кудашова обыгрывали очень серьёзных соперников. Особенно запомнилось, как лихо бело-голубые разобрались с красно-белыми. Пять безответных шайб, хет-трик Пакетта и море эмоций.

Кудашов может положиться на Никиту Гусева. Нападающий постепенно становится более стабильным и набирает очки в трёх последних встречах подряд. В игре с «Торпедо» он отдал два голевых паса, а «Спартаку» забросил шайбу.

В этом матче мы прогнозируем, что «Динамо» не проиграет. Поставить на этот исход можно за 1.95. Бело-голубым по силам удержать как минимум ничью. Есть ощущение, что «Локомотив» немного расслабили игры с аутсайдерами. В это время подопечные Кудашова обыгрывали очень сильные команды, набираясь опыта и улучшая настрой.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.95.