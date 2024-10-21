Экспресс с коэффициентом 7.03: прогулка для «Магнитки», непростой день для «Локомотива»

Сегодня мы оторвёмся от футбола и переключимся на матчи КХЛ. За таким хоккеем хочется наблюдать. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.03.

Прогноз на матч «Витязь» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Павла Десяткова смогла выйти на новый уровень. Результаты, которые добывает «Витязь», впечатляют. «Богатыри» выиграли шесть из восьми последних матчей. Уступили только московскому «Динамо» (0:3) и «Автомобилисту» (1:3). Победы во встречах с «Барысом» (2:0), «Куньлунем» (7:2) и «Сочи» (4:2 и 3:2 ОТ) кажутся обычным делом. Но уважения достойны выигранные матчи с «Локомотивом» (2:1) и «Металлургом» (2:0).

Армейцы Невы находятся на третьей строчке в Западной конференции. Отставание от «Локомотива» составляет семь очков. В трёх последних матчах СКА одержал победы. Но если «Автомобилист» был обыгран вполне убедительно — 5:2, то следующие две встречи получились тяжёлыми. Сначала подопечные Романа Ротенберга одолели «Нефтехимик» — 3:2 ОТ, а затем и ЦСКА — 5:4 ОТ. Петербуржцы позволили москвичам отыграться, когда вели 4:2.

В целом у Ротенберга играет вся команда. Пусть не так самоотверженно, как у Десяткова, зато системно и уверенно. «Богатыри» не позволят обыграть себя с разгромным счётом. Особенно если выбор тренера на воротах будет сделан в пользу Дорожко. Но и на победу в такой игре сложно рассчитывать. Наша ставка на то, что СКА не проиграет, а тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 1.82.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Игоря Никитина доказывают, что всерьёз настроены на Кубок Гагарина. Они возглавляют таблицу Западной конференции, потерпев всего лишь четыре поражения в 18 матчах. Крепкая оборона уже давно стала главным козырем «Локомотива». Команда пропустила меньше всех в КХЛ – 27 шайб.

Для московского «Динамо» этот сезон начался очень плохо. Команда еле-еле вскарабкалась в зону плей-офф. Впереди ещё много работы как для Алексея Кудашова, так и для его лидеров. «Динамо» победило «Салават Юлаев» (4:2), «Спартак» (5:0) и «Торпедо» (3:2 Б). Заострим внимание на том, что подопечные Алексея Кудашова обыгрывали очень серьёзных соперников. Особенно запомнилось, как лихо бело-голубые разобрались с красно-белыми.

В этом матче мы прогнозируем, что «Динамо» не проиграет. Поставить на этот исход можно за 1.98. Бело-голубым по силам удержать как минимум ничью. Есть ощущение, что «Локомотив» немного расслабили встречи с аутсайдерами. В это время подопечные Кудашова обыгрывали очень сильные команды, набираясь опыта и улучшая настрой.

Прогноз на матч «Куньлунь» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Куньлунь» выиграл только 6 из 17 матчей. Клуб из Пекина расположился на предпоследней строчке в Западной конференции. В последнем матче «драконы» без шансов разгромно уступили сочинцам со счётом 0:4. Такими темпами Михаил Кравец рискует лишиться работы.

«Металлург» — явный фаворит. У него было плохое начало сезона, но Андрей Разин быстро привёл подопечных в чувство. «Магнитка» проиграла только три из девяти последних матчей. Уступила она «Торпедо» (4:5), «Ак Барсу» (0:5) и набравшему отличный ход «Витязю» (0:2). Все остальные встречи выиграла в основное время.

«Куньлунь» постоянно терпит поражения и много пропускает. У «Металлурга» есть проблемы, однако они чаще всего проявляются в матчах с сильными соперниками. С клубом из Пекина у магнитогорцев очень редко возникают какие-либо трудности. Поставим на победу «Магнитки» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.95.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: СКА не проиграет «Витязю» и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.82.

Ставка 2: «Динамо» не проиграет «Локомотиву» за 1.98.

Ставка 3: победа «Металлурга» в игре с «Куньлунем» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.95.

Общий коэффициент: 1.82 Х 1.98 Х 1.95 = 7.03.