«Динамо» Мх — «Спартак». Станкович — хитрый тренер

Деян сделает выводы из разгромного поражения от «Краснодара». 0:3 в матче с лидером — это не конец света.

22 октября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Динамо» Махачкала — «Спартак». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.02. Успех махачкалинцев оценён в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Спартак» 22 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» Мх — «Спартак» (22.10.2024)

22 октября состоятся три матча 6-го тура группового этапа Кубка России. Померяются силами на стадионе «Анжи-Арена» махачкалинское «Динамо» и московский «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Махачкалинское «Динамо» — хоть и аутсайдер, но заслуживающий внимания и признания. В дебютном сезоне в РПЛ команда из Махачкалы имеет неплохие шансы закрепиться в середняках. Она располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

И это при том, что много очков подопечные Хасанби Биджиева потеряли весьма обидно при различных обстоятельствах. Для них не существует авторитетов. Махачкалинцы совершенно не боятся больших матчей. Они всегда демонстрируют командный футбол высокого качества.

Помимо неплохих результатов в чемпионате, махачкалинское «Динамо» преуспевает в Кубке России. Оно уже гарантировало себе выход в плей-офф Пути регионов, однако можно попробовать пробиться в Путь РПЛ. У махачкалинцев столько же очков, сколько у занимающего второе место московского «Динамо», но чуть хуже дополнительные показатели.

Ахиллесова пята махачкалинского клуба — очень низкая результативность. В 17 матчах подопечные Биджиева забили только 13 мячей. Сине-белым банально не хватает исполнительского мастерства. Команда часто создаёт моменты, но бо́льшую их часть футболисты бессовестно транжирят.

«Спартак», в свою очередь, располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет уже 11 очков. У Деяна Станковича практически не осталось шансов привести «народную команду» к победе в первенстве. Конкуренты гораздо стабильнее.

Однако у бывшего легендарного футболиста есть неплохие шансы по итогам сезона стать обладателем Кубка России. Красно-белые уже гарантировали себе победу в группе, но вряд ли станут на этом останавливаться. Пока в турнире всё получается, надо этим пользоваться.

Уступили подопечные Станковича в Кубке России как раз только махачкалинскому «Динамо» (0:1). Автором победного мяча стал Гамид Агаларов. В турнире ему улыбается удача. Он провёл два матча за «Ахмат» и три — за сине-белых, в которых суммарно забил пять голов.

С одной стороны, «Спартаку» уже не принципиален результат грядущего матча. С другой — неплохо бы отомстить махачкалинцам за поражение. К тому же Станковичу необходимо оправдаться перед болельщиками за разгромное поражение в матче последнего тура РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

Станкович признал, что вина за неудачу полностью на нём. Также тренер сказал, что это не конец света. Деян считает себя хитрым тренером и полагает, что сумеет найти ответы на все беспокоящие поклонников клуба вопросы. Что ж, пора доказать это на деле. Поставить на победу красно-белых в предстоящей встрече можно с коэффициентом 2.02.

В конце концов, у «народной команды» лучше глубина состава и результаты. Решения Станковича не всегда себя оправдывают. Есть ощущение, что красно-белые попросту не поспевают за его идеями. Специалисту необходимо провести работу над ошибками и встать на путь исправления.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Спартак» 22 октября 2024 года

Махачкалинское «Динамо» — андердог, но весьма крепкий. Несмотря на дефицит ресурсов и низкую результативность сине-белых, обыграть их нелегко. Впрочем, «Спартаку» это по силам. Красно-белым не хватает стабильности, но они остаются грозной силой, с которой нужно считаться. В Кубке России дела у «Спартака» идут хорошо.

Ставка: победа «Спартака» за 2.02.