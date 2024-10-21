«Монако» — «Црвена Звезда». Головин позабыл о поражениях

В этом сезоне команда Александра не проигрывает и продолжит в том же духе.

22 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» будет играть с «Црвеной Звездой». Встреча состоится на стадионе «Луи II». Начало – в 19:45 мск. Если у монегасков многое получается в еврокубках, то у сербского клуба дела плохи.

Коэффициенты букмекеров на матч «Монако» — «Црвена Звезда» 22 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами монегасков и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.38. Шансы сербского клуба оценили в 8.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.45. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» — «Црвена Звезда» (22.10.2024)

Провести 10 матчей во всех турнирах в этом сезоне и не проиграть ни единого – великолепный старт для «Монако». В Лиге 1 монегаски занимают второе место, но у них одинаковое количество очков с «ПСЖ» — по 20. Если бы не ничья в минувшей встрече с «Лиллем» (0:0), то подопечные Ади Хюттера остались бы на первой строчке.

Игра монегасков с «догами» была великолепной. «Монако» создал много моментов, был острым в атаке, но это не принесло плодов. К тому же в начале второго тайма получил красную карточку Джордан Тезе. Оставшись в меньшинстве, команда Ади Хюттера продолжала оказывать давление на «Лилль».

Монегаски стартовали в общем этапе Лиги чемпионов с победы в матче с «Барселоной» (2:1). Однако следующая игра доставила много хлопот их защите. Загребское «Динамо» вело со счётом 2:0, но «Монако» удалось отыграться и вырвать ничью – 2:2. Счёт получилось сравнять благодаря пенальти на 90-й минуте.

Ади Хюттер точно не сможет рассчитывать на помощь защитника Мохаммеда Салису и нападающего Фоларина Балогуна, забивавшего в трёх последних матчах Лиги 1 подряд, в которых принимал участие до травмы. Александр Головин после выздоровления пока не отмечался результативными действиями. Но на поле он проделывает огромный объём работы.

Подопечные Владана Милоевича сумели сохранить за собой первое место в таблице чемпионата Сербии. «Црвена Звезда» обыграла «Раднички Ниш» — 5:1. Лука Илич оформил хет-трик, а Александар Катаи стал автором дубля.

Но не думайте, что у вратаря и защитников совсем не было работы. Соперник во втором тайме оказывал огромное давление, нанёс 17 ударов по воротам, из которых 12 пришлись в створ. Марко Илич спасал своими сейвами много раз. Однако в Лиге чемпионов место в воротах, вероятнее всего, привычно займёт Омри Глазер.

Но если в чемпионате Сербии у «Црвены Звезды» всё идёт своим чередом и беспокоиться не о чем, то в Лиге чемпионов дела плохи. Подопечные Владана Милоевича сначала проиграли «Бенфике» (1:2), а затем были разгромлены «Интером» (0:4).

«Монако» выглядит намного интереснее и стабильнее, чем «Црвена Звезда». Команда показывает футбол хорошего качества, навязывает борьбу за чемпионство «ПСЖ» и даже обыграла «Барселону». Быть может, на домашнем стадионе сербский клуб и мог бы зацепиться за очки, но точно не в гостях. Причём встреча должна получиться результативной. Это в духе монегасков. Прогнозируем победу подопечных Ади Хюттера и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.