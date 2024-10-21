ЦСКА — «Ахмат». Марко Николич пробудил армейцев

22 октября в заключительном 6-м туре группового этапа Кубка России Пути РПЛ ЦСКА будет играть с «Ахматом» на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи – в 20:45 мск. В группе С интрига ещё жива. Поражение может отправить армейцев в Пути регионов.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Ахмат» 22 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.60. Шансы грозненцев оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.88. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.95.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Кубка России ЦСКА — «Ахмат» (22.10.2024)

Армейцы зажали педаль газа и на полном ходу идут к выполнению поставленных задач. В 10 последних матчах во всех турнирах подопечные Марко Николича проиграли только «Зениту» (0:1). И нельзя сказать, что красно-синие были хуже сине-бело-голубых. Просто подкачала реализация и соперник лучше оборонялся.

Последние четыре встречи ЦСКА выиграл – у «Пари НН» (2:0) в Кубке России и у «Ахмата» (3:0), московского «Динамо» (2:1) и махачкалинцев (1:0) в РПЛ. Игорь Акинфеев держит марку в первенстве, но в кубковых матчах Марко Николич отдаёт предпочтение Владиславу Торопу.

Три из четырёх матчей в Кубке России 20-летний вратарь отыграл «на ноль». У красно-синих отличная глубина состава, и главный тренер умело ею пользуется. Но пока армейцы не гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ. Они возглавляют таблицу группы с 11 очками, опережая «Ахмат» и «Краснодар» на два очка.

В случае если подопечные Марко Николича проиграют, а «быки» победят «Пари НН», ЦСКА придётся довольствоваться путёвкой в Путь регионов. Красно-синие правильно настраиваются на соперников любой сложности. Поэтому проблем с грозненцами быть не должно. К тому же москвичи уже дважды обыгрывали их в этом сезоне – 2:0 и 3:0.

«Ахмат» призвал Сергея Ташуева спасти ситуацию. В Кубке России получается неплохо. При нём грозненцы одержали две победы – во встречах с «Пари НН» (2:1) и «Краснодаром» (3:0). У команды неплохие шансы пройти в плей-офф Пути РПЛ. Для этого нужно либо обыграть ЦСКА, либо ждать поражения «быков» от нижегородцев. Второй вариант выглядит менее вероятным.

Интересно, что если в кубковых матчах подопечные Ташуева выигрывали, то в РПЛ показывают совсем плохие результаты. Четыре из пяти встреч в первенстве под руководством нового тренера завершились поражениями – от московского «Динамо» (2:4), армейцев (0:3), «Рубина» (0:2) и «Факела» (2:3).

Последнее поражение и вовсе из ряда вон выходящее. Уступать воронежцам в такой период, когда нужно выбираться со дна турнирной таблицы, не дело. Ташуев не скупился на слова после матча. Тренер сказал, что ему стыдно за это поражение, а игру назвал полным разочарованием.

Судя по всему, «Ахмат» не сможет придумать ничего нового, чтобы удивить ЦСКА. Важно, что армейцы будут мотивированы как минимум не проиграть. В принципе, ничья их устраивает. Вот только команда будет играть с полной самоотдачей. Не в правилах Марко Николича довольствоваться малым. Предлагаем ставку на победу армейцев с форой (-1.5) за 2.60.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 2.60.