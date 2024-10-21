«Ювентус» — «Штутгарт». Тьяго Мотта непобедим в Лиге чемпионов

Тренер очень трепетно относится к турниру. Даже в меньшинстве его команда будет бороться до конца.

22 октября состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Штутгарт». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «старой синьоры» можно с коэффициентом 1.90. Успех «швабов» оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Штутгарт» 22 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Ювентус» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Штутгарт» (22.10.2024)

Постепенно привыкаем к новому формату Лиги чемпионов. На 22 октября запланировано восемь матчей 3-го тура общего этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Альянц» в Турине померяются силами «Ювентус» и «Штутгарт». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

После назначения бывшего легендарного полузащитника Тьяго Мотты «Ювентус» начал забывать, что такое поражения. Позади уже восемь туров чемпионата Италии и два матча Лиги чемпионов, а туринцы до сих пор не проиграли ни одной встречи. Ничьих четыре.

В Лиге чемпионов «старая синьора» смотрится особенно здорово. Она обыграла ПСВ (3:1) и крепкий «РБ Лейпциг» (3:2). Примечательно, что немецкий клуб туринцы победили в меньшинстве. Два мяча они забили в формате «10 на 11». Вот что значит правильный настрой.

Тьяго Мотта трепетно относится к участию в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне он сделал всё для того, чтобы «Болонья» получила путёвку в самый престижный международный клубный турнир. Теперь под руководством харизматичного тренера преуспевает туринский клуб.

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас заявил, что вдохновляется Симоне Индзаги и Тьяго Моттой. Его впечатляет структура наставника «Юве», которая привносит в итальянский футбол современные идеи. Тактически превзойти его очень сложно.

Совместная работа с Тьяго Моттой сопутствует прогрессу Душана Влаховича. Результативность 24-летнего сербского нападающего стала лучше. В восьми матчах в Серии А и в двух играх в Лиге чемпионов он забил семь мячей и отдал один голевой пас.

У «Штутгарта» дела идут не так здорово, как у «старой синьоры». Относительно прошлого сезона он смотрится плохо. «Швабы» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. Они выиграли только 3 из 11 матчей во всех официальных турнирах.

В Лиге чемпионов у подопечных Себастьяна Хёнеса совсем всё тухло. Они уступили мадридскому «Реалу» (1:3) и не сумели дома обыграть пражскую «Спарту» (1:1). Нельзя не отметить отличную игру голкипера чехов, совершившего 10 сейвов. Однако нельзя сказать, что у него была слишком сложная работа.

При всём изобилии ударов «Штутгарт» создал только 1.90 xG. Если с андердогом у «швабов» возникли столь большие трудности, то чего от них можно ждать в матче с обладающим куда более крепкой обороной «Ювентусом»? В 10 встречах подопечные Мотты пропустили всего лишь четыре мяча.

Разница в классе между командами большая. По уровню игры нынешняя «старая синьора» близка к мюнхенской «Баварии», которой «Штутгарт» в матче последнего тура Бундеслиги уступил с разгромным счётом 0:4. Вряд ли «Юве» забьёт так же много, но у него есть все шансы на победу. Безвыигрышная серия «швабов» во всех турнирах насчитывает уже четыре встречи.

Поставить на то, что туринцы обыграют «Штутгарт», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Преимущество команде Тьяго Мотты даст поддержка родных трибун. Тренер радует болельщиков. Хорошие результаты вкупе с классной командной игрой не могут не вызывать удовлетворения.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Штутгарт» 22 октября 2024 года

Под креативным руководством Мотты туринцы способны на многое. Если более стабильный «Лейпциг» они обыграли в меньшинстве, то дома тем более должны уверенно побеждать испытывающий на последнем отрезке сезона серьёзные трудности «Штутгарт». У «швабов» неудовлетворительные результаты как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов. Они нестабильны.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.90.