«Филадельфия» — «Вашингтон». Овечкин покажет пример Мичкову

23 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон». Начало игры — в 1:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Флайерз» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 23 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (23.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 23 октября 2024, среда. 01:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 23 октября состоится множество интересных встреч. В самой ранней из них на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» померяются силами местная «Филадельфия» и «Вашингтон». Через день команды встретятся ещё раз, но уже в Вашингтоне.

Несмотря на усилия опытного Джона Тортореллы, «Филадельфия» ведёт безуспешное существование. Она выиграла только один из пяти матчей в новом сезоне НХЛ. Ещё только начало, и глобальные выводы делать рано, но, скорее всего, «Флайерз» вновь не сумеют добыть путёвку в плей-офф.

Приобретение Матвея Мичкова себя оправдывает. Он очень здорово себя показал на предсезонке и продолжает развивать успех. В четырёх последних матчах 19-летний нападающий записал на свой счёт две заброшенные шайбы и отдал столько же результативных передач.

Америка восхищается игрой Мичкова, но тот факт, что команда идёт на серии из четырёх поражений, снижает оптимизм. В последнем матче с «Ванкувером» Матвей очков не набрал, а «Флайерз» проиграли разгромно — 0:3. Несмотря на то что грядущий матч состоится в Филадельфии, «Вашингтон» видится фаворитом.

У «Флайерз» даёт слабину вратарская позиция. Иван Федотов оказался совершенно не готов к НХЛ, и его сменщик Самуэль Эрссон тоже не справляется. Конечно, к защите также есть вопросы, но голкиперы совсем не выручают. Россиянин принял участие в двух матчах, в которых пропустил по пять шайб.

«Вашингтон», вопреки ожиданиям, набрал отличный ход. После поражения от «Нью-Джерси» (3:5) он собрался с силами и одержал три важные победы. «Столичные» обыграли сильных соперников — «Вегас» (4:2), «Даллас» (3:2) и отомстили «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).

В матче с «Дэвилз» открыл счёт заброшенным шайбам в новом сезоне НХЛ Александр Овечкин. Он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 40 шайб. Великая погоня продолжается! Вялый старт 39-летнего нападающего настораживал, но теперь можно выдохнуть с облегчением. Дальше прорвёт.

В четырёх матчах в НХЛ Овечкин отметился уже тремя результативными передачами. Команду раззадоривает влияние Александра на игру. Несмотря на эксперименты Спенсера Карбери, «Кэпс» показывают качественный хоккей, допускают мало ошибок и выступают с воодушевлением.

В отличном тонусе пребывают практически все ведущие хоккеисты «Вашингтона». Классное подспорье Овечкину составляют Джон Карлсон, Дилан Строум и Том Уилсон. Они регулярно радуют результативностью. Также на подъёме молодёжь, в том числе Алексей Протас и Коннор Макмайкл.



Главное — не утратить чувства собственной игры и победного настроя. Пока что «Вашингтон» смотрится очень собранно и интересно. Поставить на его победу в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60.

Матвей Мичков может доставить проблемы обороне «Кэпиталз» и вновь набрать очки, но вряд ли это поможет избежать очередного поражения. По совокупности игровых качеств «Филадельфия» заметно уступает «Вашингтону». У неё много проблем, которые Торторелла неспособен устранить.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 23 октября 2024 года

«Филадельфия» в чёрной полосе. Её очень сильно подводят голкиперы. Пока ситуация с вратарской позицией не станет лучше, от «Флайерз» не стоит ждать уверенных побед. «Вашингтон» показывает более качественный командный хоккей. Его игроки в отличной форме и классно заряжены. Хорошо, если у Карбери получится сохранить это на дистанции.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.60.