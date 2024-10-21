«ПСЖ» — ПСВ. Ещё один матч в пользу Сафонова

Второй месяц осени давно перевалил за экватор и стремительно движется к финишу. Зато европейский футбол только недавно набрал обороты. На выходных отгремели игры на внутренней арене, будни привычно отдаём на откуп еврокубкам. Во вторник, 22 октября, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — ПСВ. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — ПСВ 22 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 68% вероятности. Победа ПСВ доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.20 — 16% вероятности. Ничейный исход котируется с коэффициентом 5.30.

Вместе с тем аналитики убеждены, что матч Лиги чемпионов получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61 (более 60% вероятности). Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — ПСВ (22.10.2024)

Несмотря на некоторую нестабильность в игре Джанлуиджи Доннаруммы, он сохраняет за собой место основного голкипера команды. Как мы помним, итальянец пропустил дважды от лондонского «Арсенала» (0:2) в прошлом туре Лиги чемпионов, а затем при небольшом объёме работы в целом вынул один мяч из сетки своих ворот в матче с «Ниццей» (1:1).

На прошлых выходных Доннарумма пропустил ещё два мяча. «ПСЖ» принимал «Страсбург» в матче 8-го тура чемпионата Франции и одержал победу со счётом 4:2. Несмотря на то что гости старались отвечать своими атаками и были довольно активны, выиграли хозяева по делу. После 90-й минуты счёт на табло был 4:1 в их пользу. У Руммы — пять спасений.

Матвей Сафонов же дебютировал в парижском клубе как раз в еврокубках. В матче 1-го тура с испанской «Жироной» (1:0) отыграл надёжно, отметившись одним сейвом. Однако с большой долей вероятности россиянин снова останется на скамейке запасных, а тренерский штаб опять отдаст предпочтение его итальянскому коллеге. Хотя бы просто потому, что опыта у последнего больше.

Впрочем, справиться с предстоящим соперником «ПСЖ» должен в любом случае, если всё пойдёт по плану. ПСВ выдал отличный прошлый сезон — с запасом выиграл чемпионат Нидерландов, а в Лиге чемпионов дошёл до 1/8 финала, где пободался с дортмундской «Боруссией» (финалистом, на секундочку). А вот в нынешнем всё идёт уже не так гладко, как в прошлом.

Нидерландцы лидируют в своей Эредивизии, выиграв все девять матчей. Но уровень там, понятно, ниже, чем в той же Лиге чемпионов. В еврокубке клуб из Эйндховена уступил на выезде итальянскому «Ювентусу» (1:3) и португальскому «Спортингу» (1:1). Тут важно отметить, что забивали футболисты в обоих случаях своими силами — с игры.

С учётом нестабильности голкипера и обороны «ПСЖ», вполне логично ожидать гола от ПСВ и на этот раз. Однако понятно, что французский клуб — фаворит. У него крепче состав и лучше результаты, а у нидерландцев сейчас с победами на евроарене туговато. При таких раскладах можно ждать победы хозяев и голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют и «ПСЖ» выиграет за 2.65.