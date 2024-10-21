«Реал» — «Боруссия». Никакого реванша!

Второй месяц осени давно перевалил за экватор и стремительно движется к финишу. Зато европейский футбол только набрал обороты. На выходных отгремели игры внутренней арены, будни привычно отдаём на откуп еврокубкам. Во вторник, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» Д 22 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа дортмундской «Боруссии» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.20 — около 16% вероятности. Ничейный исход оценивается в 5.20.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Мадриде получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57 (более 60% вероятности). Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу испанской команды.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия» Д (22.10.2024)

Действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов, который в финале, кстати, обыграл именно «Боруссию», показывает отнюдь не чемпионскую игру. До октябрьской международной паузы мадридский «Реал» успел упустить победу над мадридским «Атлетико» (1:1) в дерби, уступил французскому «Лиллю» (0:1) в еврокубке и обыграл только «Вильярреал» (2:0). За последнее, впрочем, можно похвалить.

Ситуация не сильно поменялась после перерыва на игры сборных. «Сливочные» с большим трудом одержали победу в прошлом туре испанской Ла Лиги в матче с «Сельтой» (2:1). СМИ сообщают даже, что главный тренер Карло Анчелотти был в гневе после первого тайма этой встречи. Кажется, у команды действительно есть проблемы со сплочённостью внутри коллектива.

Небольшое недопонимание между Джудом Беллингемом и Винисиусом Жуниором тоже говорит о возможном разладе. Англичанин разозлился на бразильца, когда тот не поделился с ним мячом, хотя находился в менее выгодной позиции для удара. Как нетрудно вспомнить, подобные новости в медиа фигурировали не так часто до перехода Килиана Мбаппе.

К счастью и спокойствию фанатов, стоит обратить внимание на слова Карло Анчелотти о форме лидеров. После забитых мячей в ворота «Сельты» итальянец выделил растущую форму Мбаппе и Винисиуса. На таком фоне логично ожидать, что француз и бразилец могут отличиться снова. Тем более что оборонительная игра немецкого соперника вызывает вопросы.

После громкой победы над шотландским «Селтиком» (7:1) в Лиге чемпионов дортмундская «Боруссия», видимо, настолько поверила в себя, что проиграла «Униону» (1:2) на внутренней арене. Октябрьский перерыв пошёл на пользу — в последнем туре чемпионата Германии получилось победить «Санкт-Паули» (2:1). Настроение должно улучшиться, но очередной пропущенный мяч держим в уме.

Показательным также является тот момент, что дортмундцы, равно как и мадридцы, в текущем сезоне, гораздо лучше проводят домашние матчи. Например, «Боруссия» выиграла лишь один раз за четыре последних выезда при двух поражениях. «Реал», в свою очередь, победил во всех шести встречах на домашнем стадионе с начала сезона.

А при таких раскладах ждать чуда от гостей не стоит. Скорее всего, немецкий клуб забьёт, но добыть больше одного очка будет невероятно тяжело. Ставка на то, что «Реал» не проиграет при голах в обе стороны, выглядит заманчиво. Альтернативный вариант — победа «Боруссии» с форой (+1.5). Большой разницы, судя по последним результатам, здесь не предвидится. Вероятный счёт — 2:1.

Ставка: обе забьют и «Реал» не проиграет за 1.95.