Экспресс с коэффициентом 6.13: «Астон Вилла» набрала сумасшедший ход

Сегодня нас ждёт начало 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Не сомневаемся, что будет очень интересно. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.13.

Прогноз на матч «Милан» — «Брюгге»

Подопечным Паулу Фонсеки совсем не везёт в Лиге чемпионов. «Дьяволы» стартовали с поражения от «Ливерпуля» 1:3, а затем проиграли «Байеру» — 0:1. Таким образом, «Милан» после двух матчей остался с пустыми руками. Вернувшись после международного перерыва, миланцы победили «Удинезе», но скромно 1:0. После забитого гола команда Фонсеки осталась в меньшинстве, а затем два гола соперника были отменены. Чудом отскочили «дьяволы».

«Брюгге» начал общий этап с поражения от дортмундской «Боруссии» — 0:3, но реабилитировался, обыграв «Штурм» со счётом 1:0. К предстоящему матчу чёрно-синие подходят после победы 2:1 во встрече с «Вестерло».

Обыграть «Милан» на его территории – задача сложная. Даже для «Брюгге», у которого беспроигрышная серия в гостях насчитывает пять встреч во всех турнирах. Предпочтём вариант ставки на победу команды Паулу Фонсеки и тотал меньше 3.5 мяча за 2.35.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Шахтёр»

«Канониры» потерпели первое поражение в этом сезоне в последней встрече АПЛ. Они уступили «Борнмуту» 0:2. Несмотря на это, «Арсенал» должен подойти к матчу в Лиге чемпионов с оптимизмом. Тем более предыдущие два он не проигрывал. Начал с ничьей в игре с «Аталантой» — 0:0, а затем победил «ПСЖ» со счётом 2:0.

Ожидать от «Шахтёра» чего-то сверхъестественного точно не стоит. Команда далека от формы тех времён, когда создавала проблемы грандам. На общем этапе Лиги чемпионов команда удержала ничью с «Болоньей» — 0:0, уступив по всем показателям, а также уступила «Аталанте» — 0:3.

В этой встрече можно в качестве ставки выбрать победу «Арсенала» всухую за 1.65. Команда будет выступать дома, подойдёт к игре мотивированной после первого в этом сезоне поражения, а ещё она лучше по всем параметрам. Возможно, не обойдётся без разгрома.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Болонья»

Что творят «львы» в этом сезоне! Команда Унаи Эмери просто невероятна. В последнем матче в АПЛ она продлила беспроигрышную серию, победив «Фулхэм» со счётом 3:1. Пока у «Астон Виллы» только одно поражение, да и то пришлось на старт чемпионата Англии. В Лиге чемпионов она сначала разгромила «Янг Бойз» — 3:0, а затем совершила сенсацию, обыграв «Баварию» — 1:0.

«Болонья» не показывает классного футбола после того, как команду покинул Тьяго Мотта. Её результаты находятся на очень низком уровне. 7 из 10 последних матчей во всех турнирах «борзые» завершили вничью. В том числе в Лиге чемпионов с «Шахтёром» — 0:0. А «Ливерпулю» уступили – 0:2. В минувшей встрече в Серии А подопечные Винченцо Итальяно сыграли вничью с «Дженоа» со счётом 2:2.

Остановить такую «Астон Виллу» невозможно. Если «Бавария» не смогла, то что уж говорить о «борзых», показывающих очень слабый футбол. Прогнозируем победу «львов» за 1.58.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Милана» в матче с «Болоньей» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.35.

Ставка 2: победа «Арсенала» в игре с «Шахтёром» всухую за 1.65.

Ставка 3: победа «Астон Виллы» во встрече с «Болоньей» за 1.58.

Общий коэффициент: 2.35 Х 1.65 Х 1.58 = 6.13.