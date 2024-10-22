«Ростов» — «Локомотив». Галактионов круче Карпина

23 октября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Ростов» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.30. Успех ростовчан оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ростов» — «Локомотив» 23 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Ростов» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Ростов» — «Локомотив» (23.10.2024)

23 октября состоятся четыре матча 6-го тура группового этапа Кубка России. Среди прочих выделяется встреча, в которой померяются силами на стадионе «Ростов Арена» «Ростов» и московский «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

У «Ростова» творческий кризис. Его безвыигрышная серия в чемпионате России насчитывает пять матчей. Началась она после перехода Даниила Уткина в «Ахмат» на правах аренды. Подопечные Валерия Карпина уступили «Краснодару» (0:2), «Акрону» (0:2) и «Спартаку» (0:3), а также сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Пари НН» (1:1).

Для нижегородцев встреча с «Ростовом» стала первой под руководством Виктора Гончаренко. И надо сказать, что «Пари НН» смотрелся интереснее. Он лучше комбинировал и чаще создавал опасные моменты с игры. У жёлто-синих хоть что-то получалось только со стандартов.

Прервалась четырёхматчевая серия ростовчан без голов в РПЛ весьма противоречиво. Назначенный в ворота нижегородцев пенальти в компенсированное ко второму тайму время вызвал много споров. Маловероятно, что такой забитый мяч придаст команде уверенности и будет сопутствовать улучшению игры в атаке.

Главному тренеру сборной России нужно что-то делать с комбинационной игрой «Ростова». Продолжать показывать такой футбол — просто преступление. Такое ощущение, что после перехода Уткина в «Ахмат» сплетённая Карпиным паутина взаимодействия в один миг разорвалась на много кусочков.

«Локомотив» в этом плане куда более устойчив и стабилен. Михаил Галактионов поставил отличный комбинационный командный футбол, который строится на технике и высокой скорости талантливой молодёжи. Сбои случаются, но редко. В матче последнего тура РПЛ произошёл один из них.

Железнодорожники сенсационно уступили «Химкам» (0:2). Они недостаточно хорошо подготовились морально к возобновлению сезона после небольшой международной паузы, недооценили соперника. За это пришлось заплатить весомую цену. Красно-зелёные спустились на третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Краснодара» увеличилось до трёх очков.

Галактионову нужно брать ситуацию под контроль и исправляться. Он поставил клубу отличный динамичный футбол, который приятно и интересно смотреть. Остаётся только поддерживать уровень дисциплины. До встречи с «Химками» у тренера с этим был полный порядок.

Железнодорожники выиграли все пять матчей на групповом этапе Кубка России. Даже когда выход в плей-офф уже был гарантирован, они не стали расслабляться. Хорошая глубина состава позволяет Галактионову без потери в качестве распределять силы подопечных на РПЛ и Кубок России.

Поставить на победу красно-зелёных в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. До поражения от «Химок» победная серия подопечных Михаила Галактионова насчитывала шесть официальных встреч. Команда вернётся в победную колею.

В таком виде ростовчане выглядят совершенно неконкурентоспособно. Даже аутсайдеры лучше передвигают мяч по полю и чаще владеют инициативой. На стандартах и за счёт индивидуального мастерства жёлто-синие, может быть, что-нибудь и придумают, но от поражения это их вряд ли спасёт.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ростов» — «Локомотив» 23 октября 2024 года

У «Ростова» очень плохие результаты на последнем отрезке сезона. Без Даниила Уткина команда смотрится, откровенно говоря, потерянно. «Локомотив» намного стабильнее жёлто-синих, причём как по качеству демонстрируемого футбола, так и по результатам. Из поражения в матче с «Химками» будут сделаны выводы. Железнодорожники вернутся в победную колею.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.