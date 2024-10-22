«Брест» — «Байер». Хаби Алонсо застанут врасплох

«Пираты» могут дать достойный отпор «фармацевтам». Ещё не факт, что леверкузенцы истинные фавориты этой встречи.

23 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Брест» будет играть с «Байером». Встреча состоится на стадионе «Стад дю Рудуру». Начало – в 19:45 мск. Обе команды набрали по шесть очков в еврокубковом турнире. Чья возьмёт?

Коэффициенты букмекеров на матч «Брест» — «Байер» 23 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «фармацевтов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.50. Шансы «пиратов» оценили в 6.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.40. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.72.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Брест» — «Байер» (23.10.2024)

«Брест» неожиданно для многих процветает. По итогам прошлого сезона команда впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов. Никакой неуверенности или боязни со стороны новичка еврокубкового турнира не было. «Пираты» с места начали рвать.

В первом же матче общего этапа подопечные Эрика Руа обыграли «Штурм» (2:1). На этом они не остановились и во встрече 2-го тура победили «Зальцбург» (4:0). Причём разгромил «Брест» такой опытный клуб на выезде.

В двух последних матчах в Лиге 1 большой нагрузки на «пиратов» не было. Они выиграли у «Гавра» (2:0) и сыграли вничью с «Ренном» (1:1). Поэтому почти наверняка команда Руа будет свежа и готова показать высокий уровень мастерства в игре с действующим чемпионом Германии.

«Байер» в полном порядке. Он тоже выиграл обе встречи на общем этапе Лиги чемпионов. Сначала леверкузенцы разгромили «Фейеноорд» (4:0), а затем победили «Милан» (1:0). Стоит отметить голкипера Лукаш Градецки – ни одного пропущенного гола.

Подопечные Хаби Алонсо не только отлично выступают в Лиге чемпионов, но и предпринимают попытки вернуть себе первое место в Бундеслиге, чтобы защитить чемпионство. Пока они отстают от «Баварии» на три очка. «Фармацевты» просто выжидают, когда мюнхенцы ошибутся и потеряют очки.

В последнем матче первенства «Байер» обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:1. Автором победного мяча стал Виктор Бонифасе, но в первом тайме он не смог реализовать пенальти. В превосходной форме находится Флориан Вирц. В Лиге чемпионов он забил два мяча, а в Бундеслиге – четыре. Хаби Алонсо опасался, что немец не сможет играть из-за подозрений на травму. Но во встрече с франкфуртцами он появился на поле.

Высок риск, что не сыграет Бонифасе. По утверждениям источников, Виктор попал в ДТП, а после выложил фотографию с повреждённой рукой. Насколько всё серьёзно, пока неизвестно. Но нападающий был доставлен в больницу в тот же день для обследования.

Если у «Байера» точно неизвестно, будут ли отсутствовать лидеры, то в составе «Бреста» наверняка не будет Абдаллы Сима. Сенегалец в Лиге чемпионов забил три мяча. Он стал автором дубля в ворота «Зальцбурга». Но это шанс для других футболистов.

В качестве ставки мы предлагаем рассмотреть «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05. «Брест» уже доказал, насколько опасен на контратаках. Он не боится статусных соперников. «Байер» показывает характер, как и в прошлом сезоне. Пока в Лиге чемпионов в воротах леверкузенцев не побывало даже одного мяча. Но бесконечно так слаженно играть в защите «фармацевты» не смогут.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.