«Краснодар» — «Пари НН». Гончаренко — решение всех проблем? Вряд ли!

23 октября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Краснодар» — «Пари НН». Начало игры — в 21:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.33. Успех нижегородцев оценён в 9.40. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» 23 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» (23.10.2024)

23 октября состоятся четыре матча 6-го тура группового этапа Кубка России. В самом позднем из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток запланирован на 21:15 мск.

В преддверии сезона идеи Мурада Мусаева казались если не лишёнными смысла, то весьма самонадеянными. Его тактика плохо работала в конце прошлого розыгрыша чемпионата России и мало чем была полезна в начале текущего. Однако время показало кто прав, а кто ошибается.

Краснодарцы идут без поражений в РПЛ. Они выиграли девять последних матчей первенства с общим счётом 24:4. Мусаев говорил, что поставит чёрно-зелёным красивый доминирующий атакующий футбол и будет требовать от команды всегда играть первым номером. Он держит своё слово.

Лидеры нападения «быков», в частности Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, не дают обороне соперников расслабиться ни на секунду. Защитники не поспевают предотвратить опасность открываний колумбийского нападающего и точных передач армянского полузащитника. Вот только в предстоящей игре «Краснодару» придётся обходиться без Джона. Он отбывает дисквалификацию за удаление в прошлой игре с грозненцами.

Напомним, во встрече 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России краснодарцы проиграли «Ахмату» (0:3). Из-за поражения от грозненцев подопечные Мусаева спустились на третью строчку в таблице группы. Чтобы не попасть в Путь регионов, им позарез нужна победа.

В этот раз в соперниках у краснодарцев «Пари НН», ходящий по лезвию ножа. Над нижегородцами постоянно висит угроза вылета в Первую лигу. Совсем недавно руководство из-за неудовлетворительных результатов и невнятной командной игры решило прибегнуть к смене главного тренера. Саша Илич был отправлен в отставку. Занял должность Виктор Гончаренко.

Гончаренко долго держал «Урал» на уверенном ходу, но в какой-то момент всё испортилось. Белорусский специалист умеет превращать аутсайдеров в крепких середняков, но есть в его карьере и тёмные страницы. Впрочем, не всегда всё зависит от тренера.

Не исключено, что с «Пари НН» у Гончаренко всё сложится. Белорусский тренер — хороший стратег и умеет мотивировать. Его дебют в качестве наставника нижегородцев получился противоречивым, но не в плане игровых моментов, а из-за итогового результата.

«Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), хотя смотрелся лучше соперника. Ключевым эпизодом стал назначенный в компенсированное ко второму тайму время пенальти, который вызвал много споров. Так или иначе, качественные изменения после назначения Гончаренко есть. Команда стала выглядеть собраннее и опаснее.

Другой вопрос, насколько нижегородцам хватит воодушевления и как сильно Гончаренко способен их изменить. Пока что клуб остаётся одним из аутсайдеров и претендентов на вылет в Первую лигу. Поставить на то, что «Краснодар» победит «Пари НН» с форой (-1.5), можно с коэффициентом 1.96.

Дело ещё в том, что у нижегородцев, по сути, нет мотивации. Они давно лишились шансов выйти в плей-офф Кубка России. В последнем матче в турнире «Пари НН» дома проиграл ЦСКА со счётом 0:2. Ждём нечто подобное и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН» 23 октября 2024 года

Краснодарцы обыгрывают всех без разбора. Даже в матчах с сильными соперниками они побеждают с разницей в два-три мяча. Дома «быки» должны побеждать «Пари НН». У нижегородцев нет стимула. Назначение Гончаренко может повлиять на них благотворно, но тренеру для начала нужно ещё освоиться и отладить механизмы.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 1.96.