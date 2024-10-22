«Атлетико» — «Лилль». Сёрлот и Гризманн проявят лучшие качества

23 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» будет играть с «Лиллем». Встреча состоится на стадионе «Сивитас Метрополитано». Начало – в 22:00 мск. Пока у команд по три очка.

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Лилль» 23 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами мадридцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.50. Шансы «догов» оценили в 7.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.95. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.05.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Лилль» (23.10.2024)

«Атлетико» выдал блестящий старт нового сезона. Однако его девятиматчевая беспроигрышная серия во всех турнирах была прервана во 2-м туре Лиги чемпионов. Напомним, что «матрасники» уступили «Бенфике» с разгромным счётом 0:4. Во встрече 1-го тура общего этапа мадридцы победили «Лейпциг» (2:1).

После поражения от «Бенфики», вернувшись на внутреннюю арену, подопечные Диего Симеоне сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1) и победили «Леганес» (3:1). Сильная сторона «Атлетико» — игра на домашнем стадионе. В этом сезоне на своём поле «матрасники» ещё не уступали. Этот фактор может стать ключевым в предстоящей встрече.

Пока не совсем оправдывает ожидания Хулиан Альварес, купленный за большие деньги в межсезонье. На его счету три гола и одна результативная передача в 10 встречах Примеры. А вот Александр Сёрлот после двух игр за сборную Норвегии, в которых забил по мячу, оформил дубль в ворота «Леганеса».

Поэтому будет интересно посмотреть, на кого из них сделает ставку Диего Симеоне. Участие в матче Антуана Гризманна не подвергается сомнению. Француз является главной звездой «Атлетико». В этом сезоне он забил гол и отдал результативную передачу в Лиге чемпионов, а также записал на свой счёт три мяча и четыре голевых паса в Примере.

«Лилль» далеко не подарок. Кто знает, чего ожидать от подопечных Бруно Женезио в очередной раз. После поражения от «Спортинга» (0:2) на старте общего этапа Лиги чемпионов, «доги» сенсационно победили «Реал» (1:0). Единственный гол был забит с пенальти. Реализовал его Джонатан Дэвид.

«Лилль» не проигрывает пять последних матчей во всех турнирах. Кроме победы во встрече со «сливочными», подопечные Женезио обыграли «Гавр» (3:0) и «Тулузу» (2:1). Минувшую игру с «Монако» они завершили со счётом 0:0. Тоже неплохо.

Естественно, основная угроза воротам «Атлетико» будет исходить от Дэвида – автора гола в ворота «Реала» и пяти мячей в Лиге 1. Но также защитникам «матрасников» придётся следить за одним из лучших дриблёров Эдоном Жегровой. В общем, недооценивать «Лилль» точно не стоит.

Дома подопечные Диего Симеоне будут в отличной форме. Они ощущают поддержку болельщиков. Вряд ли «Лилль» сможет их обыграть, но на гол рассчитывать «доги» могут. Всё-таки у «матрасников» актуальны ошибки в обороне. Они пропускали в каждой из четырёх последних встреч. Поэтому прогнозируем победу «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал больше 2.5 мяча за 2.25.