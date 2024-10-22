«Лейпциг» — «Ливерпуль». Салах — неудержимый

У нападающего уже 10 результативных действий в восьми играх в АПЛ. Просмотри хоть 38 матчей — его не остановить.

23 октября состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.90. Успех «красных быков» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» 23 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.50.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» (23.10.2024)

Постепенно привыкаем к новому формату Лиги чемпионов. На 23 октября запланировано девять матчей 3-го тура общего этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Лейпциг» померяются силами «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

У «Лейпцига» прекрасные результаты в чемпионате Германии. Команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице первенства. У подопечных Марко Розе столько же очков, сколько у лидирующей «Баварии», но немного похуже дополнительные показатели. У них есть шанс побороться за золото.

Важную роль в успехах «красных быков» играет одарённый нидерландский атакующий полузащитник Хави Симонс. В семи встречах в Бундеслиге 21-летний футболист забил два мяча и отдал столько же голевых передач. А уж сколько он проделал командной работы.

Несмотря на старания хавбека, в Лиге чемпионов у «Лейпцига» проблемы. Команда уступила «Атлетико» (1:2) и «Ювентусу» (2:3). Симонс в этих встречах результативными действиями не отметился. Не лучше ли Марко Розе сосредоточиться на результатах на внутренней арене?

У «красных быков» есть реальные шансы побороться за золотые медали с мюнхенской «Баварией», которая не очень стабильна. В еврокубках у «Лейпцига» перспективы менее привлекательные. После двух поражений будет очень тяжело реабилитироваться. Тем более что в соперниках «Ливерпуль».

Арне Слот оказался достойным преемником Юргена Клоппа. Мерсисайдцы преуспевают сразу во всех турнирах. Они возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, разгромили в Кубке лиги «Вест Хэм» (5:1), а в Лиге чемпионов обыграли «Милан» (3:1) и «Болонью» (2:0).

Настораживало сенсационное поражение в матче 4-го тура АПЛ от «Ноттингем Форест» (0:1), но Слот быстро сделал выводы, проведя работу над ошибками. После этого его подопечные в чемпионате победили «Борнмут» (3:0), «Вулверхэмптон» (2:1), «Кристал Пэлас» (1:0) и «Челси» (2:1).

Главным героем матча с «аристократами» стал Мохамед Салах. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу. Всего в восьми матчах в АПЛ египтянин отметился пятью забитыми мячами и отдал столько же голевых пасов. Он вышел на шестое место в списке игроков, которые набрали больше всего очков по системе «гол+пас», опередив Серхио Агуэро. У Салаха 232 результативных действия.

Тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что за неделю просмотрел 38 матчей «Ливерпуля», чтобы как можно лучше подготовиться ко встрече с мерсисайдцами. И всё равно это не помогло. У очень перспективного итальянского специалиста не получилось найти противоядие от Салаха. С трудом верится, что это удастся Марко Розе.

Заключить пари на победу «Ливерпуля» в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Арне Слот безукоризненно руководит мерсисайдцами. Он отладил всё до мельчайших деталей. Даже без получившего травму основного голкипера Алисона Бекера команда отлично справляется.

Очень важно, что Салах находится в отменной форме и ведёт за собой команду. 32-летний египтянин очень техничен и хитёр. Одно только его наличие в составе обеспечивает Слоту добрую половину успеха. Вполне вероятно, и во встрече с «красными быками» Мохамед сделает результат.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ливерпуль» 23 октября 2024 года

«Лейпциг» — сильный клуб, но в Лиге чемпионов у него результаты неудовлетворительные. Наверстать будет сложно. «Ливерпуль» же неудержим. Он преуспевает во всех турнирах. Мерсисайдцы обыгрывают всех подряд. Мохамед Салах не оставляет соперникам никаких шансов.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.90.