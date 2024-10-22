«Барселона» — «Бавария». Флик и Левандовски снимут своё же проклятие

После 2:8 в 2020 году каталонцы ничего не могут поделать с баварцами.

Второй месяц осени давно перевалил за экватор и стремительно движется к финишу. Зато европейский футбол только набрал обороты. На выходных отгремели игры внутренней арены, будни привычно отдаём на откуп еврокубкам. В среду, 23 октября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 23 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Баварии» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80 — чуть больше 35% вероятности. Как видно, шансы не так отличаются.

Вместе с тем в ничейный исход не так сильно верят — коэффициент находится в районе 4.10. Зато аналитики убеждены, что встреча 3-го тура Лиги чемпионов получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — лишь коэффициентом 1.36. Разница в более чем 40%. Наиболее вероятным представляется сяёт 1:1. Хотя и тут эксперты заметно сомневаются.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» (23.10.2024)

Вы только посмотрите, что творит эта «Барселона»! До октябрьского перерыва случились уверенные победы над «Алавесом» и «Янг Бойз» с общим счётом 8:0, а теперь, в прошлом туре чемпионата Испании, каталонская команда разгромила на своём поле «Севилью» — 5:1. От сентябрьского «случайного» поражения с «Осасуной» не осталось и следа.

Можно резонно заметить, что принципиальное противостояние с «Баварией» рискует пропустить Дани Ольмо, поскольку опасается рецидива травмы. Это потенциальная потеря. Однако в последнем матче спустя 11 месяцев восстановления на поле появился другой молодой талант — Гави. Понятно, что ему ещё предстоит набрать кондиции, но новость хорошая.

Кроме того, с новыми силами заиграл Роберт Левандовски. За три прошлых матча в разных турнирах неувядающий нападающий забил семь мячей. Вот это да! Конкретно эта новость хороша ещё и тем, что поляк может подтвердить правило бывших. Всё-таки в «Баварии» он провёл добрую часть своей карьеры. На крайний случай не забываем Ямаля с Рафиньей — тоже хороши.

На таком фоне, пожалуй, единственное, что играет против «Барселоны», так это календарь. Сразу после сложнейшего противостояния в Лиге чемпионов ей предстоит провести «эль класико» с мадридским «Реалом» на внутренней арене. А там спор будет идти за дальнейшее лидерство в первенстве, так что не держать в уме это просто нельзя. Тренерскому штабу нужно будет что-то придумать.

Почему противостояние в Лиге чемпионов будет сложнейшим? Потому что «Бавария» сейчас тоже на ходу. После неожиданного поражения от «Астон Виллы» в Лиге чемпионов мюнхенская команда сыграла вничью с «Айртрахтом», забив трижды. Пауза на матчи сборных пошла на пользу. На выходных команда разгромила на своём поле крепкий «Штутгарт» (4:0).

Здесь стоит выделить фигуру Гарри Кейна. Англичанин снова оформил хет-трик, переезд в Германию из «Тоттенхэма» уже сложился довольно неплохо. Кстати, он не единственный представитель АПЛ, который сейчас трудится на благо Мюнхена. Руководство рискнуло, назначив на роль главного тренера Венсана Компани, и пока что задумки бельгийца работают. В Бундеслиге он делит лидерство с «Лейпцигом».

Помните, я говорил, что предстоящее противостояние с «Баварией» станет принципиальным для «Барселоны»? Вообще-то каждое противостояние с «Баварией» для «Барселоны» сейчас принципиальное. Может, вы забыли, но в августе 2020 года испанская команда получила исторические 2:8 от немецкой. Тогда ещё Ханси Флик тренировал соперника.

С тех пор оппоненты встретились четыре раза. «Барселона» проиграла в каждом случае, пропустила суммарно 11 мячей и ни разу не забила сама. А кто после такого не захочет поквитаться? С учётом того, что Ханс-Дитер Флик сильнее и опытнее Венсана Компани как тренер, а также отличного хода испанской команды и домашней арены, вполне можно ждать долгожданного реванша.

Ставка: «Барселона» победит за 2.38.