«Ман Сити» — «Спарта». Гвардиола получит пищу для ума

Победитель очевиден, но всё не так просто.

Второй месяц осени давно перевалил за экватор и стремительно движется к финишу. Зато европейский футбол только набрал обороты. На выходных отгремели игры внутренней арены, будни привычно отдаём на откуп еврокубкам. В среду, 23 октября, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спарта» Прага. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Спарта» П 23 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают очевидным фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.06, что даже в приближении переваливает за 90% вероятности. Победа «Спарты» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 39.00 — это чуть больше 2% вероятности. В ничью тоже почти не верят, коэффициент находится в районе 15.00.

Логично видеть и то, что аналитики ожидают результативное противостояние в матче 3-го тура Лиги чемпионов. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.33. Разница составляет 45%. Причём в голе гостей эксперты сомневаются: если хозяева пропустят, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятным представляется счёт 3:0 в пользу английского клуба.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов «Ман Сити» — «Спарта» П (23.10.2024)

А это вообще возможно, чтобы действующий чемпион Англии в расцвете сил на домашнем стадионе потерпел поражение от соперника, которого он опережает в классе на две-три головы? На самом деле, возможно всё что угодно. И подобных сенсационных историй было много. Однако предлагаю условиться — «Манчестер Сити» не станет валять дурака, а на поле не случится непредвиденного.

Английский клуб после программы прошедшего уикенда продолжает преследовать «Ливерпуль» в турнирной таблице АПЛ. Отставание от конкурента после 8-го тура составляет всего одно очко. При этом сразу двое преследователей находятся в трёх очках от «горожан». В Лиге чемпионов же они считаются главными претендентами на прямой выход в плей-офф. Короче говоря, работа продолжается.

Кроме того, в общую группу после повреждения вернулся Кевин Де Брёйне. Это повысит вариативность и без того внушительной атаки подопечных Хосепа Гвардиолы. Добавьте сюда солидную статистику забитых мячей Эрлинга Холанда (причём как на внутренней арене, так и в еврокубках) и получите заслуженного фаворита предстоящего матча с довольно скромной пражской «Спартой».

«Спарту» вообще-то стоит похвалить. Команда борется с соседями из «Славии» за лидерство в чемпионате Чехии, в Лиге чемпионов набрала четыре из шести возможных очков за два тура и регулярно забивает. В еврокубке, кстати, оппоненты были крепкие — опытный «Ред Булл Зальцбург» (3:0) и хорошо показавший себя в прошлом сезоне «Штутгарт» (1:1). И всё же разница в классе очевидна.

Пожалуй, единственное, на что могут надеяться чехи в гостях у «Манчестер Сити», так это гол престижа. Или просто хотя бы какой-нибудь гол. Пражский коллектив забил подряд в 27 предыдущих матчах с разными соперниками в разных турнирах. Последний раз нападающие оставались без хлеба 11 мая, когда сыграли вничью со «Славией» (0:0) в том сезоне. То есть серия длится более пяти месяцев.

Подопечные Хосепа Гвардиолы, несмотря на привычно хорошую реализацию моментов, у собственных ворот допускают большое количество ошибок. В пяти прошлых играх во всех турнирах у них пять пропущенных мячей. А ведь соперники попадались далеко не самые сильные. Скорее всего, «горожане» снова пропустят, хотя и почти наверняка одержат победу. То есть берём П1 либо через ТБ, либо через ОЗ.

Ставка: обе забьют и «Ман Сити» выиграет за 3.15.