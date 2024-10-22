Титульный бой, возвращение Борза и россияне в октагоне. Чего ждать от UFC 308

26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UFC 308. Главным событием вечера станет титульный поединок в полулёгком весе. Свою защиту проведёт действующий чемпион Илия Топурия. Его соперник — второй номер рейтинга Макс Холлоуэй.

В соглавном бою сразятся Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев. А ещё в основном карде мы увидим два поединка с участием россиян — Магомед Анкалаев встретится с Александаром Ракичем, а Шара Буллет — с Арменом Петросяном.

Где смотреть UFC 308

Бои предварительного карда начнутся в 17:00 мск, а основной кард стартует в 21:00. Посмотреть трансляцию турнира UFC 308 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 308

Основной кард:

Илия Топурия — Макс Холлоуэй;

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;

Лерон Мёрфи — Дэн Иге;

Магомед Анкалаев — Александар Ракич;

Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.

Предварительный кард:

Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос;

Мыктыбек Оролбай — Матеуш Ребецки;

Саид Нурмагомедов — Даниэль Сантос;

Бруно Феррейра — Абусупьян Магомедов;

Кеннеди Нзечукву — Джастин Тафа;

Фарид Башарат — Виктор Уго;

Бруно Силва — Исмаил Наурдиев;

Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;

Ибо Аслан — Раффаэль Серкейра.

Главный бой — Топурия — Холлоуэй

Топурия — фаворит у букмекеров, на его победу дают коэффициент 1.41, в то время как на Холлоуэя можно поставить за 3.00. Логика понятна — Илия победил Алекса Волкановски, к которому Макс за три боя так и не подобрал ключик. Но значит ли это, что у Холлоуэя нет шансов? Совсем нет.

Макс — очень опытный боец, он выступает, страшно сказать, с 2012 года. Он классный боксёр, который точно не уступит в стойке. Шансы в этом поединке у него точно будут. За счёт футворка он постарается замедлить Топурию, если ему удастся лишить испанского грузина этого козыря, шансы обязательно появятся. Очень опасной для Топурии будет первая половина боя, здесь нарваться на нокаут можно спокойно.

Но чем дальше, тем сложнее будет Холлоуэю. Кардио у Топурии повыше, да и сюрпризы для Макса он способен подготовить. Илия — справедливый фаворит. Поставим здесь на ТБ 4.5 раунда за 2.02, ведь Макс никогда не был в нокауте.

Соглавный бой — Уиттакер — Чимаев

Этот бой должен был пройти ещё в июне, но из-за травмы Чимаева он не состоялся. К чести Уиттакера, он спокойно согласился на поединок сейчас. Сильный поступок, тем более что Роберта считают андердогом. На победу Борза дают коэффициент 1.38, а на успех Уиттакера – 3.15.

Не слишком ли самоуверенно? Ведь у Чимаева были проблемы со здоровьем, а Уиттакер — умнейший боец, который доказывал не раз в своей карьере, что может переиграть любого.

Вот только с Чимаевым придётся несладко. Хамзат явно сделает ставку на своё главное оружие — борьбу. Удержание на земле со множеством попаданий — путь к победе. Шансы Роберта будут кратно возрастать ко второй половине боя. И всё же здесь мы рекомендуем ставку на победу Чимаева. Ему банально нужнее, это едва ли не последний шанс Борза на титульный поединок. Полноценной росписи на бой ещё нет, но мы бы отталкивались от ставки на победу Борза во второй половине боя, с третьего по пятый раунды.

Анкалаев — Ракич

Анкалаев давно бы должен получить свой титульный шанс, но и в этот раз ему предпочли Халила Раунтри, с которым уверенно разобрался Алекс Перейра. Дана Уайт поставил условие Магомеду — нужно уверенно разобраться с Александаром Ракичем. Критерии уверенности при этом известны только самому Уайту.

При этом нельзя сказать, что Ракич — проходной вариант. Это очень приличный ударник, способный создать проблемы. Правда, тактически Александар, конечно, не самый искушённый боец.

В принципе, Магомед может попробовать посостязаться с Ракичем в стойке, конечно, не превращая бой в рубку. А уж если будет видно, что австриец не уступает, то перейдёт к борьбе. Способность Ракича защищаться от тейкдаунов Анкалаева — главный вопрос по перспективам австрийца. Коэффициент на победу россиянина — 1.15, а на Ракича дают 5.80. Можно поставить здесь на ТБ 2.5 раунда за 1.60. Если Магомед и завершит бой досрочно, то, скорее всего, во второй половине.

Шара Буллет — Петросян

Шара Буллет, конечно, уже успел собрать внушительное фанатское ядро — яркая внешность и манера боя в помощь. Последний бой против Михала Олексейчука получился очень хорошим. Теперь на пути россиянина Армен Петросян.

Откровенно говоря, разница в мастерстве бойцов очень велика. Шарафутдин куда техничнее, быстрее и тактически подкованнее своего оппонента. У Армена проблемы возникали даже в боях с откровенно слабыми соперниками. Так что здесь мы все ждём уверенной победы от Буллета, которая должна открыть ему путь к более статусным боям. Коэффициент на россиянина — 1.42, а на Петросяна — 2.97.

В чем шанс армянского бойца? Постоянное давление и контратаки, попытки поймать Магомедова на застаивании. При этом надо понимать, что на реализацию своего плана у Армена не больше пары раундов — чем дальше, тем больше будет сказываться класс россиянина. Ставим на победу Буллета нокаутом ближе к концу боя.