Экспресс с коэффициентом 10.68: «Интер» и «Бенфика» покажут классный футбол

Сегодня нас ждёт продолжение матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.68.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Селтик»

Бергамаски неплохо стартовали в Лиге чемпионов. Они сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0). И если бы реализовали пенальти, то могли бы одержать победу. Но не вышло. Зато в следующей встрече «Аталанта» обыграла «Шахтёр» (3:0). Интересно, что после этого «богиня» будто бы набрала шикарную форму и в Серии А разгромила «Дженоа» (5:1) и победила «Венецию» (2:0).

«Селтик» должен быть полон уверенности перед матчем с бергамасками. Единственное поражение в этом сезоне он потерпел от дортмундской «Боруссии» (1:7) в Лиге чемпионов. Так прервалась девятиматчевая победная серия «кельтов». После этой неудачи в первенстве подопечные Брендана Роджерса обыграли «Росс Каунти» (2:1) и сыграли вничью с «Абердином» (2:2).

После того как «Селтик» обжёгся в игре с дортмундцами, он будет предельно осторожен и подойдёт к матчу взвешенно. Но никуда не спрятать проблемы «кельтов» в обороне, которыми «Аталанта» должна воспользоваться. Спрогнозируем счёт 2:0 в пользу бергамасков, а в качестве ставки возьмём победу итальянского клуба с форой (-1.5) за 2.12.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Фейеноорд»

«Бенфика» уже успела сменить главного тренера. Роджер Шмидт не угодил руководству лиссабонского клуба, и на его место был назначен Бруну Лаже. Шесть побед подряд одержали «орлы» под руководством этого специалиста. В том числе обыграли «Црвену Звезду» (2:1) и разгромили «Атлетико» (4:0) в Лиге чемпионов.

А вот «Фейеноорд» стартовал в Лиге чемпионов не так удачно. Он разгромно уступил «Байеру» (0:4). Однако потом подопечные Брайана Приске выиграли у «Жироны» (3:2). Так они реабилитировались за поражение от леверкузенцев. Следом уже в чемпионате Нидерландов «гордость Юга» обыграла «Твенте» (2:1) и «Гоу Эхед Иглс» (5:1).

«Фейеноорд», несомненно, очень сильный соперник. Но выступать он будет на выезде, да и с обороной плохи дела у клуба. Взять хотя бы два пропущенных мяча от «Жироны» и четыре — от «Байера» в Лиге чемпионов. Дома «Бенфика» должна обыгрывать соперника. Поставим на победу «орлов» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Прогноз на матч «Янг Бойз» — «Интер»

После заслуженной и похвальной ничьей с «Манчестер Сити» (0:0), «змеи» разгромили «Црвену Звезду» (4:0). Симоне Индзаги старался сохранить силы лидеров на очередную встречу. Очки миланцам очень нужны. Заметно, что действующий чемпион Италии расцветает. После победы над сербским клубом, он обыграл «Торино» (3:2) и «Рому» (1:0).

«Янг Бойз» тяжело приходится в этом сезоне. Мало того, что «пчёлы» находятся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Швейцарии, так они ещё и проиграли обе встречи в Лиге чемпионов. Сначала жёлто-чёрные уступили «Астон Вилле» (0:3), а затем – «Барселоне» (0:5).

У «змей» оборона особенно хорошо настраивается на еврокубки. Подопечные Индзаги не пропустили от «Ман Сити» и «Црвены Звезды», а в минувшем туре Серии А всухую обыграли «Рому». С учётом ужасных результатов «пчёл» наилучшей ставкой будет победа «Интера» всухую за 2.40.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Аталанты» с форой (-1.5) в игре с «Селтиком» за 2.12.

Ставка 2: победа «Бенфики» в матче с «Фейеноордом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

Ставка 3: победа «Интера» во встрече с «Янг Бойз» всухую за 2.40.

Общий коэффициент: 2.12 Х 2.10 Х 2.40 = 10.68.