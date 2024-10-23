«Крылья Советов» — «Динамо» М. В команде Лички воцарилась гармония

24 октября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.66. Успех самарцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» М 24 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» Москва (24.10.2024)

24 октября состоится встреча, которая закроет программу 6-го тура группового этапа Кубка России. На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре «Крылья Советов» примут московское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сезон складывается не лучшим образом для самарского клуба. Он выиграл только 4 из 17 матчей и три раза сыграл вничью. Практически все очки подопечные Игоря Осинькина набрали во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы чемпионата России командами.

«Крылья Советов» сейчас находятся на девятой строчке в турнирной таблице, но в Кубке России дальнейший путь для них закрыт. Самарцы лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Осинькин может ещё смелее прибегать к экспериментам и искать молодые таланты.

Хотя специалист вполне может выделить игровое время и недавно вернувшемуся в клуб Ивану Сергееву. Нападающий далёк от оптимальных кондиций. В этом сезоне он принял участие в 11 официальных встречах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Осинькин по максимуму нагружает Сергеева игровой практикой. Прогресс есть, однако до идеала ещё далеко. Да и в целом возвращение Ивана мало что меняет. «Крылья Советов» показывают менее качественный командный футбол, чем в предыдущих сезонах. На одну проблемную позицию стало меньше, но в этой цепи ещё полно слабых звеньев.

У московского «Динамо» дела обстоят совершенно иначе. Оно сохраняет шансы на победу как в чемпионате, так и в Кубке России. Для того чтобы преуспеть хотя бы в одном из турниров, Марцелу Личке нужно поднапрячься. Подопечные чешского специалиста потеряли уже немало очков.

Во встрече последнего тура РПЛ бело-голубые разгромили на выезде «Рубин» (4:0). Один из голов записал на свой счёт новобранец «Динамо» Артур Гомес. Он проявил инициативу, попросив исполнить 11-метровый удар. Константин Тюкавин и Фабиан Бальбуэна вняли просьбе бразильского полузащитника, и не зря.

Для Артура гол стал первым в чемпионате России. Он отметил, что в дальнейшем будет стараться забивать с игры. Для ускорения адаптации в московском «Динамо» бразильцу нужно было почувствовать уверенность. В дальнейшем он может стать очень важной частью команды.

Такие моменты зачастую укрепляют командный дух, помогают создать хорошую атмосферу в раздевалке и здоровую конкуренцию в борьбе за место в стартовом составе. Заключить пари на то, что москвичи обыграют «Крылья Советов» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

Самарцам уже нечего терять, но отчаяние вряд ли поможет им избежать поражения. Подопечные Марцела Лички настроены серьёзно. Им необходимо набирать обороты и включаться в борьбу за титулы. Таких соперников, как «Крылья Советов», москвичи просто обязаны обыгрывать уверенно.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» М 24 октября 2024 года

У «Крыльев Советов» меньше стимула и значительно хуже результаты. Самарцам нужно сконцентрироваться на РПЛ. Москвичам же крайне нежелательно проигрывать грядущий матч. Вряд ли Марцел Личка будет много экспериментировать. Ждём состав, близкий к основе, победу бело-голубых и как минимум два забитых мяча.

Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 мяча за 1.92.