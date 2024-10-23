«Панатинаикос» — «Челси». Мудрик покажет себя

24 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций «Панатинаикос» — «Челси». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.58. Успех «клеверных» оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Панатинаикос» — «Челси» 24 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Панатинаикос» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций «Панатинаикос» — «Челси» (24.10.2024)

На фоне Лиги чемпионов и Лиги Европы не стоит забывать о ещё одном еврокубковом турнире — Лиге конференций. 24 октября состоится интересная встреча 2-го тура общего этапа. На стадионе «Олимпик» в Афинах местный «Панатинаикос» примет «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

«Панатинаикос» очень нестабилен. Он не может похвастаться хорошими результатами ни в чемпионате Греции, ни в еврокубковых турнирах. Хотя состав у «клеверных» один из самых приличных за последние лет. За них выступают сразу два экс-игрока РПЛ — Тонни де Вильена и Тин Едвай.

Летом афиняне усилились вингером «Манчестер Юнайтед» Факундо Пельистри, выступающим за сборную Уругвая. В составе национальной команды новичок «Панатинаикоса» стал обладателем бронзовых медалей Кубка Америки. Вроде бы усиление весьма неплохое.

Однако, несмотря на старания Факундо Пельистри, Тонни де Вильены и Тина Едвая, «Панатинаикос» не сумел пробраться дальше третьего квалификационного раунда в Лиге Европы. В турнирной таблице чемпионата Греции клуб из Афин располагается на шестой строчке.

В квалификации Лиги конференций «зелёные» прошли «Ланс», а на общем этапе сыграли вничью с «Борацем» (1:1). «Панатинаикосу» не хватает стабильности. Во встречах с сильными соперниками у него возникают большие трудности.

«Челси» же не просто сильный соперник. Он начал возвращать себе статус гранда. Положительные изменения появились сразу после назначения Энцо Марески на должность главного тренера. Бывший помощник Хосепа Гвардиолы быстро навёл порядок и наставил команду на правильный путь.

«Аристократы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. В АПЛ они уступили только «Манчестер Сити» (0:2) и «Ливерпулю» (1:2), а также два раза сыграли вничью. «Синие» показывают значительно более качественный командный футбол, нежели в последних двух сезонах.

В отборе в Лигу конференций «Челси» прошёл «Серветт». В 1-м туре общего этапа он уверенно обыграл «Гент» (4:2). Кроме того, лондонцы вышли в 1/8 финала Кубка лиги, крупно победив «Барроу» (5:0). С учётом того, что это только первые несколько месяцев работы Марески, результаты хорошие.

В АПЛ зажигает Коул Палмер. Он забил шесть мячей и отдал пять голевых передач в восьми матчах в первенстве. В других турнирах на счету полузащитника нет ни одного результативного действия. Тем не менее «аристократы» всё равно забивают много и выигрывают.

Возможность проявить себя регулярно получает Михаил Мудрик. В матче с «Гентом» он записал на свой счёт результативную передачу. Хавбек нестабилен, поэтому в чемпионате Англии редко получает игровое время. Значит, нужно доказывать в Лиге конференций.

Поставить на победу «Челси» в грядущем матче и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Несмотря на то что встреча пройдёт в Афинах, лондонцы видятся явными фаворитами. У них гораздо более высокий класс исполнительского мастерства.

Здорово прибавляет взятый «синими» в аренду у «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо. В пяти встречах за «Челси» в АПЛ он записал на свой счёт три результативные передачи. С появлением полузащитника уровень конкуренции за место в основе стал выше. Да и в целом глубина состава у лондонского клуба увеличилась. Мареска работает над качеством.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Панатинаикос» — «Челси» 24 октября 2024 года

«Панатинаикос» нестабилен. У него нередко возникают проблемы и с куда менее грозными соперниками, нежели «Челси». Лондонцы заметно прибавили и продолжают становиться лучше. Мареска требует от подопечных постоянной работы и полной самоотдачи. Это выливается в хорошие результаты и качественную командную игру.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за 1.83.