«Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар». Постекоглу преуспевает в Лиге Европы

Пока что «шпоры» идут по турниру без потерь. Нужно сохранять динамику.

24 октября состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.45. Успех «сырных фермеров» оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» 24 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» (24.10.2024)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать о втором по значимости еврокубковом турнире — Лиге Европы. 24 октября состоится интересная встреча 3-го тура общего этапа. На стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне «Тоттенхэм» примет «АЗ Алкмар». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Тоттенхэм» продолжает соблюдать заложенные Ангелосом Постекоглу в прошлом сезоне традиции. Лилово-белых опасаются многие соперники. Они показывают красивый и динамичный командный футбол, который даёт хорошие результаты чаще всего, но не всегда.

«Шпоры» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Учитывая высокую конкуренцию в лиге, это неплохой результат, но болельщики ожидают большего. Относительно прошлого сезона «Тоттенхэму» стали значительно реже докучать кадровые потери. Должен быть прогресс, а не наоборот.

Джеймс Мэддисон и Сон Хын Мин должны вести за собой команду, но у обоих пока что средние показатели. Кореец в восьми матчах во всех официальных турнирах в составе «Тоттенхэма» записал на свой счёт три гола и отдал столько же результативных передач, а англичанин в 10 встречах забил два мяча и отдал четыре голевых паса.

Возможно, в дальнейшем результаты «Тоттенхэма» будут становиться лучше. До недавнего времени команду отвлекал неприятный инцидент. Родриго Бентанкур позволил себе расистскую шутку про Сон Хын Мина. Дело дошло до того, что футбольные власти Англии предъявили ему за это обвинения. Однако кореец заявил, что не в обиде. Конфликт исчерпан.

В Лиге Европы «шпоры» пока что не теряли очков. Они разгромили «Карабах» (3:0), а также победили «Ференцварош» (2:1). Теперь в соперниках у лондонцев один из самых сильных клубов чемпионата Нидерландов — «АЗ Алкмар». Какие у них могут возникнуть трудности в грядущем матче?

Нидерландские клубы умеют настраиваться на еврокубки. Они практически всегда выступают с особым рвением и стараются доставить соперникам как можно больше проблем. Впрочем, в текущей форме клуб из Алкмара не выглядит действительно серьёзной угрозой для «Тоттенхэма».

В последних трёх встречах в Эредивизи «АЗ Алкмар» уступил «Утрехту» (1:2), «Фортуне» (0:1) и ПСВ (1:2). В Лиге Европы он не без труда дома победил «Эльфсборг» (3:2) и на выезде без шансов проиграл «Атлетику» из Бильбао со счётом 0:2. К навязыванию конкуренции сильным соперникам клуб из Алкмара не готов.

У «сырных фермеров» недостаточно ресурсов. У них не те состав и тренерский штаб, с которыми можно было бы рассчитывать на сенсационные победы в таких матчах, как грядущий. Может быть, «АЗ Алкмар» и сумеет забить один-два мяча «Тоттенхэму», но зацепиться за очки вряд ли получится.

Поставить на победу лилово-белых и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Во встрече последнего тура чемпионата Англии «шпоры» разгромили «Вест Хэм» (4:1). Задача Постекоглу — сделать так, чтобы такие результаты добывались командой как можно чаще.

Австралийский специалист многое улучшил за год работы в лондонском клубе. Нужно продолжать в том же духе. Теперь у тренера нет ограничений в виде травм лидеров. Пора начинать обретать стабильность, улучшать положение в АПЛ и в то же время продолжать выигрывать в Лиге Европы.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар» 24 октября 2024 года

«Тоттенхэм» способен на многое. У него отличный состав и отменный рисунок игры. Чаще всего лилово-белые побеждают и забивают много даже весьма сильным соперникам. Дома они должны уверенно обыграть «АЗ Алкмар». У клуба из Алкмара сейчас чёрная полоса. Да и в целом от него не ожидается больших сенсаций. Больно мало резервов.

Ставка: победа «Тоттенхэма» и тотал больше 2.5 мяча за 1.94.