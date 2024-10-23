«Вашингтон» — «Филадельфия». Овечкин оставит Мичкова ни с чем

24 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» будет играть с «Филадельфией» на льду «Кэпитал Уан-Арены». Начало – в 2:30 мск. Это будет второй матч подряд между командами. Только на этот раз «Кэпс» будут играть дома.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» 24 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Кэпиталз». Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.15. Шансы «Флайерз» оценили в 2.85. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.30. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» (24.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 октября 2024, четверг. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Календарь приготовил для «Вашингтона» и «Филадельфии» два матча подряд. Первая в истории дуэль Мичкова и Овечкина прошла на территории «Флайерз». Превосходство «Кэпиталз» стало явным уже в первом периоде. Подопечные Спенсера Карбери забросили две шайбы в меньшинстве благодаря ошибкам Егора Замулы.

Во втором периоде голов не было, а в третьем Санхайм подарил надежду «Филадельфии», забросив шайбу на 34-й секунде. Автором одной из передач стал Матвей Мичков. Но вера в спасение продержалась около минуты, потому что «Вашингтон» забил ещё один гол. Точка была поставлена после 14-й минуты. В итоге «Кэпиталз» выиграли со счётом 4:1.

Александр Овечкин результативным действием не отметился, хотя во втором периоде у него был шикарный шанс. До рекорда Гретцки ещё 40 шайб, но пора бы россиянину взвинтить темп. Пока на счету капитана «Вашингтона» в этом сезоне один гол и три результативные передачи. Постепенно он входит в ритм.

Статистика Матвея Мичкова немножко, но всё-таки лучше. 19-летний нападающий «Филадельфии» в этом регулярном чемпионате забросил две шайбы и отдал три голевых паса. Но сезон для «Флайерз» складывается просто ужасно. Команда одержала всего лишь одну победу. Было это ещё на старте регулярки. Обыграть удалось со скрипом «Ванкувер» (3:2 Б).

Последние пять встреч закончились для «Филадельфии» поражениями – от «Калгари» (3:6), «Эдмонтона» (3:4 ОТ), «Сиэтла» (4:6), «Ванкувера» (0:3) и, наконец, «Вашингтона» (1:4). Бросается в глаза, как много пропускают «Флайерз». В минувшей встрече с «Кэпиталз» огромную роль на результат оказали индивидуальные ошибки защитников. Чего уж говорить, если две шайбы подопечные Карбери забросили в меньшинстве.

У «Вашингтона» ситуация обратная. Начинался регулярный чемпионат с поражения от «Нью-Джерси» (3:5), а в последних четырёх встречах «кэпс» одержали победы. Они обыграли «Вегас» (4:2), «Даллас» (3:2), взяли реванш у «Дэвилз» (6:5 ОТ), и про «Филадельфию» мы уже упоминали. Вроде бы дела у команды Спенсера Карбери идут отлично.

Мы предлагаем поставить на победу «Вашингтона» с коэффициентом 2.15. Команда пребывает в хорошей форме, подходит к игре с серией побед и выступит на домашней арене. Разница между тем, в каком состоянии находятся «Кэпиталз» и «Флайерз», ощутима. «Филадельфия» совершает много глупых и ключевых ошибок, которые приводят к пропущенным голам. Это не исправить за сутки.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.15.