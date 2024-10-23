ПАОК — «Виктория Пльзень». Чалов уходил из ЦСКА ради другого

Первые матчи 3-го тура Лиги чемпионов состоялись, но не забываем и о втором по значимости еврокубковом турнире. В четверг, 24 октября, на стадионе «Тумба» в Салониках состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы ПАОК — «Виктория Пльзень». Больше всего он будет интересен, конечно же, поклонникам отечественного футбола. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы ПАОК — «Виктория Пльзень» 24 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается с коэффициентом 1.88, что приблизительно равно 53% вероятности. Победа «Виктории Пльзень» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20 — менее 25% вероятности. Ничейный исход почти такой же, имеет коэффициент 3.80.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Греции получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 1:1, несмотря на небольшое преимущество хозяев.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы ПАОК — «Виктория Пльзень» (24.10.2024)

Явно не о таком мечтал Фёдор Чалов, когда переходил из ЦСКА в ПАОК. В нынешнем сезоне греческий клуб впечатляет редко. В чемпионате Греции отдал лидерство соседу «Арису» — сейчас у обоих по 17 очков в активе, но в личной встрече конкурент одержал победу. В Лиге Европы же новая команда россиянина проиграла дважды подряд.

В начале октября руководство применило санкции в виде штрафов к футболистам ПАОКа за невыразительные результаты. В том числе и к Чалову с Оздоевым. Уже на следующий день после этой новости команда одержала победу над одним из аутсайдеров. Однако после международной паузы сыграла вничью с АЕКом — 1:1.

Сам Фёдор Чалов за всё время пребывания на новом месте отметился лишь одним забитым мячом. Хотя шансов получил более чем достаточно. Впрочем, здесь важную роль играет и общекомандная форма, которая, мягко говоря, нестабильная. Показательно домашнее поражение в Лиге Европы от румынской «Стяуа» (0:1) в большинстве.

Даже странно, что букмекеры так сомневаются в успехе «Виктории Пльзень», ведь навыков и опыта у неё хватает. Не забывайте, что чешский клуб — завсегдатай еврокубковых соревнований, он обламывал и не таких оппонентов. Взять хотя бы нынешний сезон. Чехи успели забить трижды «Айнтрахту» (3:3) во Франкфурте и поделить очки дома с «Лудогорцем» (0:0).

С учётом нестабильности и спада ПАОКа, есть все основания ждать очередного сюрприза от «Виктории». В чемпионате Чехии у неё, к слову, всё тоже неплохо, забивать и побеждать получается регулярно. При таких раскладах логично ждать, что гости в предстоящем матче в Салониках как минимум не проиграют. Что-то вроде 1:1 здесь вполне может быть.

Ставка: «Виктория Пльзень» не проиграет за 1.92.