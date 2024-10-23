«Фенербахче» — «МЮ». Моуринью не пожалеет бывший клуб

Первые матчи 3-го тура Лиги чемпионов состоялись, но не забываем и о втором по значимости еврокубковом турнире. В четверг, 24 октября, на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью попробует обыграть свой бывший клуб. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Фенербахче» — «МЮ» 24 октября 2024 года

Явного фаворита в своих прогнозах букмекеры выделить не могут, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.30, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Фенербахче» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00 — около 33% вероятности. Ничейный исход наименее вероятен, коэффициенты находятся в пределах 3.70.

Вместе с тем аналитики ожидают результативную игру в предстоящем матче в Турции. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58 — более 60% вероятности. Любопытно, что наиболее ожидаемым является ничейный счёт 1:1, а поставить на тотал меньше 4.5 жёлтой карточки можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Лиги Европы «Фенербахче» — «Манчестер Юнайтед» (24.10.2024)

Любопытный факт! Последний раз «Фенербахче» встречался с «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, в те самые времена, когда английским клубом руководил Жозе Моуринью. Теперь же Особенный португалец работает на благо турецкого коллектива и будет пробовать огорчить свой бывший клуб. Несмотря на значительный срок давности, это может стать принципиальным моментом.

Строго говоря, шансы достойно выступить у Моуринью есть. В чемпионате Турции его «Фенербахче» пока что идёт на четвёртом месте, отстав от лидирующего «Галатасарая» — то есть главного конкурента — на восемь очков. Впрочем, в запасе есть ещё одна игра, а команда показывает одну из самых надёжных защит лиги на данный момент. За восемь туров пропущено лишь семь мячей.

При этом стамбульцы ещё и забивают регулярно. В пяти прошлых мачтах в разных турнирах, если учитывать противостояния с бельгийским «Юнионом» (2:1) и нидерландским «Твенте» (1:1) в Лиге Европы, они забили восемь раз. Здорово себя проявляет Душан Тадич, у которого на данном отрезке три гола и одна голевая передача. Эдин Джеко сбавил обороты, но был хорош на старте сезона. Может, ещё взбодрится.

Ещё один аргумент против «Манчестер Юнайтед» — собственная же нестабильность. Английский клуб только на прошедших выходных прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию, одержав победу дома над «Брентфордом» (2:1). Причём с усилием, в волевом стиле. До того — четыре ничейных результата и разгромное поражение со счётом 0:3 от «Тоттенхэма».

Кроме того, манкунианцы ещё и в Лиге Европы не впечатляют. Они считались одними из главных претендентов на победу в принципе перед стартом нового розыгрыша турнира, но за два первых тура набрали всего два из шести возможных очков. И если ничью с завсегдатаем Лиги чемпионов «Порту» (3:3) можно понять и принять, то куда более скромный «Твенте» (1:1) нужно было обыграть со значительным перевесом, а не терять очки.

Понятно, что с такими достижениями трудно на многое рассчитывать. После 8-го тура в АПЛ «красные дьяволы» отстают от лидирующего «Ливерпуля» на 10 очков, а от зоны Лиги чемпионов — на шесть очков. Однако больше удручает невыразительный футбол в атаке. Отсутствие яркого забивного форварда ощущалось ещё в прошлом сезоне, а молодняк пока не впечатляет.

Эрик тен Хаг, который пока сохраняет свою должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», заявил, что ждёт встречи с Жозе Моуринью и любит играть против его команд. Вот только сам Моуринью прекрасно умеет играть вторым номером против более сильных оппонентов и пользоваться своими шансами. А на таком фоне ждать голевого парада не приходится.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.24.