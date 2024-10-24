«Рейнджерс» — «Флорида». Панарин и Шестёркин обесценят старания Бобровского

25 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.13. Успех «пантер» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 25 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Рейнджерс» — «Флорида» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» (25.10.2024)

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 25 октября состоится множество интересных встреч. В одной из них на льду стадиона «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке померяются силами «Рейнджерс» и «Флорида». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

«Рейнджерс» демонстрируют поистине чемпионский хоккей. Они уверенно обыгрывают одного соперника за другим. Вот что значит грамотная работа в межсезонье. Питер Лавиолетт очень здорово подготовил команду. У неё нет изъянов, которые бросались бы в глаза.

Неудачно «синерубашечники» выступили только во встрече с новичком НХЛ — «Ютой» (5:6 ОТ). Матч стал одним из худших в карьере для Игоря Шестёркина. Российский вратарь совершил 20 сейвов и пропустил шесть шайб. Много времени для того, чтобы исправиться, ему не потребовалось.

После матча с «Ютой» клуб из Нью-Йорка дважды разгромил «Детройт» (4:1 и 5:2), а также победил «Торонто» (4:1) и «Монреаль» (7:2). Шестёркин принял участие в трёх из четырёх игр, суммарно пропустил четыре шайбы и совершил 86 сейвов. Совсем другое дело. Это уже больше похоже на одного из главных претендентов на приз «Везина Трофи».

Все хоккеисты «синерубашечников» пребывают в отменной форме и играют важную роль в победах. Однако наравне с Шестёркиным особое влияние на игру и результаты оказывает Артемий Панарин. Он был признан второй звездой недели в НХЛ. В шести матчах он набрал уже 13 очков (6+7).

Главное соперничество развяжется, конечно же, между Игорем Шестёркиным и Сергеем Бобровским. Голкипер «Пантерз» стал одним из главных виновников победы в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли, но в новом сезоне у него, да и в целом у команды, многое не получается. Отчасти это из-за достаточно сложного календаря и травм ведущих хоккеистов — Александра Баркова и Мэттью Ткачука.

Впрочем, оправдания невнятной и безыдейной игре подопечных Пола Мориса в последнем матче с «Миннесотой» найти невозможно. Действующий чемпион НХЛ дома проиграл разгромно — 1:5. Бобровский был заменён после второго периода. Он пропустил пять шайб и совершил 11 сейвов.

Бобровский — очень опытный и талантливый голкипер. Обычно ему не требуется много времени на анализ допущенных ошибок. Есть уверенность, что россиянин наберёт форму и вновь будет радовать невероятными сейвами. Только вряд ли это произойдёт в скором будущем.

Ткачуку и Баркову нужно время, чтобы вернуться к былым кондициям и как обычно делать результат. Да и над защитой Полу Морису нужно поработать. На Сергея Бобровского необходимо снизить нагрузку. Ещё только начало сезона, а 36-летний вратарь уже потратил много сил и нервов.

Поставить на победу «синерубашечников» в грядущем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. Внешне «Рейнджерс» легче даются победы, чем «Флориде». «Пантеры» менее стабильны и больше подвержены моральному упадку, если что-то будет идти не так.

На «Мэдисон Сквер Гарден» у подопечных Пола Мориса точно будет что-то идти не по плану. Поддержка болельщиков даст солидное преимущество команде из Нью-Йорка. Думается, она быстро приберёт инициативу к рукам и доведёт дело до очередной уверенной победы. Пока у соперника трудности, этим надо пользоваться.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Флорида» 25 октября 2024 года

«Рейнджерс» на ходу. У команды из Нью-Йорка всё получается. Она одерживает одну разгромную победу за другой. Раз уж дома «Флорида» проиграла середняку, значит, у неё серьёзные проблемы. Вряд ли Полу Морису удастся их устранить. На выезде у «пантер» очень мало шансов отнять очки у «синерубашечников».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.13.