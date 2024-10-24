«Тампа-Бэй» — «Миннесота». Капризов — гений, но Кучеров на другом уровне

Соревноваться с лидером «молний» в плане результативности невозможно. Он лучший из лучших в этом деле.

25 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Миннесота». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.28. Успех «Уайлд» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Миннесота» 25 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Миннесота» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд» (25.10.2024)

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 25 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Амали-Арена» померяются силами «Тампа-Бэй» и «Миннесота». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

«Тампа-Бэй» приятно удивляет. Пережитые в межсезонье перемены идут ей на пользу. Подопечные Джона Купера потерпели два поражения — от «Оттавы» (4:5) и «Торонто» (2:5), но зато обыграли ряд сильных соперников — «Каролину» (4:1), «Ванкувер» (4:1), «Вегас» (4:3) и «Нью-Джерси» (8:5).

Во всех этих встречах порадовал результативностью невероятный Никита Кучеров. Это второй случай в карьере россиянина, когда ему удалось набрать очки в шести матчах подряд на старте сезона. На счету нападающего семь заброшенных шайб и пять голевых передач.

В прошлом сезоне Никита тащил практически в одиночку. Он набрал целых 144 очка и выиграл «Арт Росс Трофи». В новом розыгрыше НХЛ россиянину легче делать результат. Отлично ему помогает Джейк Гюнцель. Он очень быстро стал своим в «Тампа-Бэй». В шести играх за «молний» американец отдал пять голевых передач и забросил две шайбы.

«Миннесота» начала сезон ещё лучше, чем «Тампа». Она досадно уступила «Сиэтлу» (4:5 Б) и «Виннипегу» (1:2 ОТ), победила «Коламбус» (3:2 и 3:1), «Сент Луис» (4:1) и «Флориду» (5:1). Хотя календарь у «Уайлд», конечно, был гораздо проще, чем у «Лайтнинг».

В соперниках у подопечных Джона Хайнса были преимущественно середняки и аутсайдеры. А «Флориду» они победили не без везения. Во-первых, «пантеры» ослаблены кадровыми потерями. Во-вторых, это был совсем не их день. У команды совершенно ничего не получалось.

В любом случае стоит отметить прекрасную игру Кирилла Капризова. Лидер «Миннесоты» в фантастической форме. В шести матчах он забросил две шайбы и отдал целых восемь результативных передач. Связка россиянина с Матсом Цуккарелло продолжает работать.

37-летний нападающий регулярно забивает с пасов Капризова. Кирилл очень талантлив, но на него накладывает ограничения состав «Миннесоты». За клуб выступает много ветеранов, многие из которых уже не тащат.

Капризов нередко в одиночку делает результат, но грядущий матч не тот случай. Превзойти в плане результативности Никиту Кучерова — слишком сложная задача даже для Кирилла. Поставить на победу «Тампа-Бэй» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28.

«Лайтнинг» выиграли три последние очные встречи, и с тех пор они неплохо прибавили благодаря качественной работе селекционного отдела в межсезонье и не только. С каждым годом результативность Никиты Кучерова становится всё более устрашающей.

Есть ощущение, что лидер «Тампа-Бэй», как вино — с годами становится только лучше. У него выдающийся менталитет. Кучеров непрерывно работает для того, чтобы постоянно прогрессировать. Кирилл Капризов старается не отставать, но до уровня Никиты ему ещё далеко.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Миннесота» 25 октября 2024 года

Команды начали сезон примерно одинаково, однако у «Миннесоты» было более удобное расписание. В грядущем матче «Уайлд» ждёт, пожалуй, первое серьёзное испытание в сезоне. Клубы уже начинают вливаться в ритм, и у «Лайтнинг» получается лучше, чем у многих. Они уже привыкли к изменениям в межсезонье и готовы начать играть по-крупному.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.28.