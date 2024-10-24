Экспресс с коэффициентом 5.42: какие сюрпризы готовит Лига Европы

Сегодня обратим внимание на встречи 3-го тура общего этапа Лиги Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.42.

Прогноз на матч «Лион» — «Бешикташ»

После неудачного старта сезона «Лион» преобразился. Обыграв в 1-м туре общего этапа Лиги Европы «Олимпиакос» (2:0), подопечные Пьера Сажа одержали ещё четыре победы кряду. Они разгромили «Рейнджерс» (4:0) в еврокубках, а в Лиге 1 выиграли у «Тулузы» (2:1), «Нанта» (2:0) и «Гавра» (4:0). Команда в отличной форме и может продлить свою серию.

У «Бешикташа» ситуация хуже. «Чёрные орлы» не проигрывают в чемпионате Турции, но в Лиге Европы потерпели два поражения – от «Аякса» (0:4) и «Айнтрахта» (1:3). В двух последних встречах первенства чёрно-белые сыграли вничью с «Газиантепом» (1:1) и победили «Коньяспор» (2:0).

Однозначно, «Лион» — фаворит предстоящего матча. Команда набрала хороший ход. А вот у турецкого клуба плохи дела в еврокубках. Два поражения и семь пропущенных голов не говорят ни о чём хорошем. Выбор очевиден – победа подопечных Пьера Сажа за 1.52.

Прогноз на матч «Порту» — «Хоффенхайм»

«Драконы» в последнем матче Лиги Европы не смогли обыграть «Манчестер Юнайтед». Проигрывая по ходу встречи 0:2, они совершили камбэк и вышли вперёд – 3:2. Но в добавленное ко второму тайму время пропустили гол, и игра завершилась вничью – 3:3. Пропущенные мячи стали следствием ошибок «Порту». До этого в матче 1-го тура сине-белые уступили «Будё-Глимт» (2:3).

«Хоффенхайм» в минувшей встрече еврокубков добыл победу со счётом 2:0. Команда выглядела очень убедительно в атаке. Хотя начало сезона в Бундеслиге сложилось не лучшим образом. Постепенно заметен прогресс в игре сине-белых. Начали общий этап в Лиге Европы «деревенские» с ничьей во встрече с «Мидтьюлланном» (1:1). Плохо лишь то, что в гостях немецкий клуб не выигрывал в этом сезоне.

Выездная форма «Хоффенхайма» оставляет много вопросов, но это команда, умеющая забивать. «Порту» стал допускать простые и ненужные ошибки в обороне, которые приводят к пропущенным голам. Судя по всему, нас ждёт интересный матч. Поставим на «обе забьют» за 1.62.

Прогноз на матч «Твенте» — «Лацио»

Несмотря на все трудности, «туккерс» цепляются за очки. В Лиге Европы они дважды сыграли вничью, но с какими соперниками! Сначала на выезде с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а затем дома с «Фенербахче» (1:1). В чемпионате Нидерландов в последних двух встречах «Твенте» уступил «Фейеноорду» (1:2) и сыграл вничью с «Валвейком» (2:2).

Дела у «Лацио» в целом идут неплохо. Римляне одержали две разгромные победы в общем этапе Лиги Европы. Сначала выиграли у киевского «Динамо» (3:0), а затем у «Ниццы» (4:1). У «орлов» была четырёхматчевая победная серия, которая прервалась в минувшей встрече с «Ювентусом» (0:1). Помешало удаление на 24-й минуте.

Эта встреча вполне может завершиться вничью, но если говорить о победителе, то намного больше шансов выиграть у «Лацио». Однако мы видели, как «Твенте» умеет забивать и цепляется за результат. Поэтому подстрахуемся и поставим, что римляне не проиграют, но обе команды забьют за 2.20.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Лиона» в матче с «Бешикташем» за 1.52.

Ставка 2: обе забьют в матче «Порту» — «Хоффенхайм» за 1.62.

Ставка 3: «Лацио» не проиграет «Твенте» и обе забьют за 2.20.

Общий коэффициент: 1.52 Х 1.62 Х 2.20 = 5.42.