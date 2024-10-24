«Ак Барс» — «Адмирал». Гатиятулин в панике

Казанцы выиграли только один из пяти последних матчей. А тут ещё и сразу две серьёзные кадровые потери. Тренеру не до смеха.

25 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.69. Шансы клуба из Владивостока эксперты оценили в 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 25 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Адмирал» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.44. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» (25.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

25 октября в КХЛ состоится много интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Татнефть-Арена» в Казани померяются силами «Ак Барс» и «Адмирал». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

В последних пяти матчах «Ак Барс» победил только «Металлург» (5:0), который никак не может обрести стабильность. Уступили подопечные Анвара Гатиятулина идущему на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ «Амуру» (1:2), «Сибири» (3:6), «Спартаку» (0:3) и «Трактору» (1:3).

Казанцы спустились на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. У них, конечно, есть несколько матчей в запасе для того, чтобы наверстать упущенное. Однако далеко не факт, что подопечные Гатиятулина сумеют набрать в них очки. У команды не получается конвертировать преимущество в заброшенные шайбы.

Гатиятулин после встречи с «Трактором» посетовал на травмы двух ведущих хоккеистов клуба. В лазарет угодили Александр Барабанов и Ник Петан. Потери действительно очень болезненные. Петан в этом сезоне набрал уже 15 (3+12) очков, а на счету Барабанова пять заброшенных шайб и восемь голевых пасов.

Тем не менее Гатиятулин уверен, что, несмотря ни на что, казанцы должны в любых условиях добиваться побед. Он отметил, что результат приходит, если выполняются требования тренерского штаба. Специалист подчеркнул, что хоккеисты должны фокусироваться на процессе, и тогда голы придут.

Сработает ли это в матче с крепким «Адмиралом»? Клуб из Владивостока ограничен в ресурсах, но стальным характером он с лихвой компенсирует данный недостаток. В последних двух встречах подопечные Леонида Тамбиева победили «Ладу» (5:3) и «Спартак» (4:3 ОТ).

Встреча с москвичами порадовала болельщиков команды из Владивостока. Подопечные Тамбиева продемонстрировали силу воли, отыгравшись с 0:3 и вырвав победу в овертайме. Тренер похвалил хоккеистов за проявленный характер, но он и сам заслуживает признания.

Команда отлично выполняет установки Тамбиева. Во втором периоде со «Спартаком» она прибавила в подборах и единоборствах, а также стала чаще владеть шайбой в зоне соперника, что помогло перевернуть ход игры и в конечном счёте привело к важной волевой победе.

Обыграть «Спартак», да ещё и так — это дорогого стоит. На «Адмирал» волевая победа во встрече с сильным соперником должна оказать воодушевляющий эффект. Выезд в Казань будет сложным, но у команды Тамбиева так или иначе есть неплохие шансы зацепиться за очки.

Пока «Ак Барс» не может обрести стабильность и часто упускает создаваемые возможности, «Адмирал» может добыть ещё одну важную победу. Поставить на то, что клуб из Владивостока как минимум не проиграет казанцам в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

Подопечным Тамбиева свойственно выдавать отменные отрезки на вдохновении от важных побед. В сентябре они одержали четыре победы подряд, обыграв московское «Динамо» (4:1), ЦСКА (3:2 ОТ), «Витязь» (6:3) и «Куньлунь» (7:1). Чаще всего клуб из Владивостока набирает очки дома, но и на выезде может быть опасен.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 25 октября 2024 года

Безусловно, «Адмирал» — андердог. У него хуже состав, да ещё и встреча состоится в Казани. Однако кадровые потери и проблемы подопечных Гатиятулина с реализацией всё меняют. У команды из Владивостока появляются хорошие шансы на характере и воодушевлении зацепиться за очки. Это она умеет.

Ставка: «Адмирал» не проиграет за 2.10.