«Спартак» — СКА. Ещё веселее, чем 8:0 с «Куньлунем»

Пока Александр Овечкин приближается к рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ, в Континентальной хоккейной лиге кипят свои страсти. Многие команды провели уже по 19 встреч, и турнирная таблица приобретает первые очертания. В пятницу, 25 октября, продолжается программа регулярного чемпионата. Среди прочих отношения будут выяснять московский «Спартак» и петербургский СКА. Матч состоится на льду «Мегаспорта» в Москве, первое вбрасывание — в 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Спартак» — СКА 25 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу СКА предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Спартака» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65 — это около 37% вероятности. Если придётся приводить овертайм, сыграет коэффициент 4.20.

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча в Москве получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 3.20, в тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.32. Разница в вероятности составляет почти 45%. Поставить на буллит в основное время можно за 7.00, а на гол в равных составах (5х5) — за 1.25. Коэффициент на гол защитника находится в пределах 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» Москва — СКА Санкт-Петербург (25.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Московский «Спартак» вернулся из своего дальневосточного турне. В целом результаты можно охарактеризовать как положительные. После тяжёлой победы над «Авангардом» (6:5) в Омске красно-белые набрали четыре из шести возможных очков недалеко от берегов Японского моря. Обыграли «Амур» (5:4) в Хабаровске и добились овертайма и дополнительно очка с «Адмиралом» (3:4 ОТ) во Владивостоке.

Сразу отмечаем для себя большое количество заброшенных и пропущенных шайб. Разница небольшая — всего одна шайба (14 на 13). Зато общее количество впечатляет — 27 шайб за три матча. Подарок зрителям! Причём в спартаковской атаке хорошо работают многие хоккеисты, а не какой-то один конкретный. Даже у Николая Голдобина на данном отрезке всего три гола. И это комплимент Алексею Жамнову.

Однако с обороной нужно что-то делать. Особенно на фоне бешеной статистики предстоящего соперника. Дело в том, что СКА разогнался. Во-первых, петербургский клуб выиграл пять последних матчей, хотя среди оппонентов были и такие крепыши, как «Автомобилист» (5:2) и ЦСКА (5:4 ОТ). Во-вторых, за этот сравнительно небольшой период получилось забить значительное количество голов.

29 заброшенных шайб за пять матчей, то есть в среднем почти по шесть за раз, — это очень хорошо. Конечно, 16 из них пришлись на два предыдущих матча с «Витязем» (8:1) и «Куньлунем» (8:0) — командами, которые в последние годы плотно сидят в нижней части турнирной таблицы и логично считаются аутсайдерами. Но ведь подопечные Романа Ротенберга играли в гостях, где сложнее доминировать.

Скорее всего, предстоящий матч КХЛ «Спартак» — СКА тоже получится результативным. Об этом говорит и история личных встреч. В шести из семи предыдущих случаев минимум по две шайбы забивали обе стороны. При этом имеет смысл ожидать, что гости как минимум не проиграют в основное время.

Да, красно-белые последний матч провели гораздо раньше, но им ведь нужно было ещё вернуться в Москву. Так что о преимуществе в свежести речи не идёт. А в среднем разрезе прямо сейчас, вероятно, стабильнее выглядят петербургские армейцы. Потому берём Х2 через тотал больше.

Ставка: СКА не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.07.