ЦСКА — «Факел». Пьянич затянет Николича в чемпионскую гонку

Такими темпами у «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» будет ещё один конкурент.

На буднях отгремели матчи еврокубков, но календарь настолько плотный, что времени на отдых просто нет. В субботу, 26 октября, откроется программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч ЦСКА — «Факел», стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Борьба продолжается не только за лидерство, но и за выживание.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ ЦСКА — «Факел» 26 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают явным фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно равно 72% вероятности. Победа «Факела» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50 — менее 10% вероятности. На ничью коэффициенты находятся в пределах 5.00.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги в Москве не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 2.00. Однако в голе гостей эксперты сомневаются, ведь на «обе забьют» можно поставить лишь за 2.42. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу армейцев.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Факел» (26.10.2024)

У московского ЦСКА прямо как в том анекдоте — а жизнь-то налаживается. Тренерский штаб сделал правильные выводы из упущенной в матче с «Рубином» (1:1) победы в 9-м туре Российской Премьер-Лиги и в следующих пяти официальных встречах во всех турнирах клуб одержал пять побед при общей разнице мячей 9:1. Результат если не солидный, то как минимум крепкий.

Накануне армейцы всухую обыграли «Ахмат» (1:0) в заключительном туре группового этапа Кубка России. Важно сказать, что голом отметился Секу Койта, у которого возникли трудности при адаптации. Гол должен придать ему уверенности. Кроме того, голевую передачу на свой счёт записал другой новичок — Миралем Пьянич.

При этом подопечные Марко Николича занимают четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ и полны решимости попробовать ввязаться в чемпионскую гонку. По крайней мере, настроение у них должно быть просто отличное. Чего не скажешь про футболистов «Факела», ведь команда из Воронежа борется за выживание, находясь на 14-й, пограничной строчке в зоне стыковых игр.

Кроме того воронежцы на буднях проиграли в 6-м туре Кубка России — получили 0:1 от «Зенита» на своём поле. Несмотря на то что старались огрызаться, наиграть на гол не получилось. И это, пожалуй, одна из ключевых проблем в игре команды. А именно нехватка забитых мячей. В чемпионате России за 12 туров меньше забило лишь махачкалинское «Динамо».

Учитывая нынешнюю надёжность ЦСКА при игре в обороне, будет вполне логично ожидать победу столичного клуба всухую. А почему всё-таки победу? В том числе и потому, что красно-синие сыграют дома, где традиционно сильны. Марко Николич перетасует состав, выпустив сильнейших, что тоже является аргументом в пользу П1.

Ставка: ЦСКА выиграет всухую за 2.00.