«Куньлунь» — ЦСКА. Михаил Кравец переживёт ещё один позор

25 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» будет играть с ЦСКА на льду «Арены-Мытищи». Начало – в 19:30 мск. Не успели «драконы» отойти от поражения со счётом 0:8 от СКА, как их ждёт ещё одно испытание.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА 25 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.50. Шансы «драконов» оценили в 5.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.95. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — ЦСКА (25.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 октября 2024, пятница. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Михаил Кравец напрашивается на увольнение. Все надежды руководства китайского клуба на светлое будущее «Куньлуня» под руководством бывшего тренера «Авангарда» растворились. Ничего нового «драконы» не демонстрируют. Если детально разобраться в результатах, кажется, что стало только хуже.

Судите сами, «Куньлунь» занимает последнее место в таблице Западной конференции, одержал всего шесть побед в 19 встречах, а пропустил 75 шайб. А ведь это ещё даже не середина регулярного чемпионата. Больше, чем «драконы», не пропускает никто в КХЛ. Ужасная статистика. Даже странно, почему руководство не предпринимает попытки найти нового наставника.

К предстоящему матчу подопечные Михаила Кравца подходят с серией из четырёх поражений. Они уступили «Локомотиву» (1:5), «Сочи» (0:4), «Металлургу» (2:4), а в минувшей встрече были унижены СКА – 0:8. Как же мало забивают «драконы» и как много пропускают.

На старте сезона надежды были связаны с Наилем Якуповым. Он и правда выдал отличный старт. Но настолько короткий, что толку от этого никакого нет. Последние семь игр нападающий не набирает очков. Михаил Кравец отреагировал на поражение от СКА эмоционально. Он назвал игру своей команды позором и отметил, что напихали полную кадушку. Ему не нравится, что никто из игроков не смог забить.

Есть ощущение, что в предстоящем матче может произойти нечто подобное. ЦСКА хоть и не в такой хорошей форме, как СКА, но моментами показывает очень самоотверженный и результативный хоккей. К последней встрече армейцы подходили с серией из четырёх поражений. Все были за пределами основного времени.

Подопечные Ильи Воробьёва проиграли «Автомобилисту» (3:4 Б), минскому «Динамо» (4:5 ОТ), СКА (4:5 ОТ) и «Сочи» (3:4 Б). Однако в минувшем матче ЦСКА вдоволь покуражился над «Амуром», обыграв его со счётом 7:0. Армейцы поиздевались над обороной «тигров» не хуже, чем петербуржцы над «Куньлунем». Афанасьев и Исаков набрали по три очка по системе «гол+пас».

У Ильи Воробьёва отлично играет молодое поколение. Просто не хватает опыта, но он потихоньку набирается. ЦСКА запросто может забросить более пяти шайб в предстоящей встрече, чтобы окончательно добить «драконов» и вынудить сделать кардинальные изменения. Но наша ставка будет не такой рискованной. Прогнозируем победу армейцев с форой (-2.5) за 2.55.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-2.5) за 2.55.