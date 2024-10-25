Экспресс с коэффициентом 5.84: Паоло Ваноли отстаёт, Кузяев совсем плох

Еврокубки ушли на перерыв, но возвращаются клубные чемпионаты. В эти выходные нас ждёт много интересных событий. Сегодня будут открыты очередные туры в Серии А, Лиге 1 и АПЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.84.

Прогноз на матч «Торино» — «Комо»

Ещё совсем недавно бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли буквально носили на руках, а теперь могут обоснованно критиковать. За последние несколько недель «Торино» превратился из неожиданного лидера Серии А в посредственную команду, которая занимает место в середине таблицы. «Быки» проиграли три последние встречи в первенстве – «Лацио» (2:3), «Интеру» (2:3) и «Кальяри» (2:3).

А вот команда Сеска Фабрегаса начала демонстрировать признаки жизни. В последних пяти матчах «Комо» обыграл «Аталанту» (3:2) и «Верону» (3:2), сыграл вничью с «Болоньей» (2:2) и «Пармой» (1:1). Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел от «Наполи» (1:3).

Счёт 3:2 так часто мелькает в последних встречах этих команд, что хочется этим воспользоваться. Команда Паоло Ваноли пусть и проигрывает, но показывает динамичный, организованный и результативный футбол. «Комо» тоже играет очень интересно и много пропускает, но и сам научился забивать. Прогнозируем тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

Прогноз на матч «Ренн» — «Гавр»

«Ренн» демонстрирует не совсем ту игру, какую от него ожидали в новом сезоне. Жюльен Стефан никак не может настроить команду на результат. Из последних восьми матчей красно-чёрные выиграли только два – у «Лиона» (3:0) и «Монпелье» (3:0). Безвыигрышная серия длится четыре встречи.

Всё, что нужно «Гавру» — это продлить своё пребывание в Лиге 1 ещё хотя бы на сезон. Но как это сделать с такими ужасными результатами. В восьми матчах подопечные Дидье Дигара потерпели шесть поражений. К предстоящей встрече они подходят с серией из пяти поражений. В четырёх из этих матчей «Гавр» даже не смог забить. Не ту команду выбрал Кузяев в своё время.

Естественно, на фоне такой слабой игры и плохих результатов «Гавра» команда Жюльена Стефана выглядит фаворитом. Мы солидарны с этим и предлагаем в качестве ставки взять победу «Ренна» за 1.53. К тому же он будет играть на своём поле.

Прогноз на матч «Лестер» — «Ноттингем Форест»

Возвращение «лис» в АПЛ не получилось триумфальным. Начало сезона вышло плохим. Но постепенно заметен прогресс «Лестера». В последних двух встречах он выиграл у «Борнмута» (1:0) и «Саутгемптона» (3:2). «Синие» по-прежнему полагаются на своего ветерана. В этом розыгрыше АПЛ Варди забил уже три мяча.

«Ноттингем Форест» — очень неприятный соперник. Он мало пропускает, предпочитая играть в оборонительном стиле. В этом сезоне «лесники» обыгрывали «Ливерпуль» (1:0), играли вничью с «Челси» (1:1), а в минувшей встрече АПЛ победили «Кристал Пэлас» (1:0).

Не думаем, что «Лестер» сможет показать что-то такое в атаке, что не сравнится даже с возможностями «Ливерпуля». Предлагаем поставить на то, что «Ноттингем Форест» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 1.88.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Торино» — «Комо» за 2.03.

Ставка 2: победа «Ренна» в матче с «Гавром» за 1.53.

Ставка 3: «Ноттингем Форест» не проиграет «Лестеру» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Общий коэффициент: 2.03 Х 1.53 Х 1.88 = 5.84.