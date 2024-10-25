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Интер Майами — Атланта, прогноз на матч МЛС 26 октября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Интер Майами» — «Атланта». Миранчук не боится Месси и Суареса
Максим Ермаков
«Интер Майами» — «Атланта»: прогноз на матч МЛС
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Команда россиянина не смотрится хуже «цапель», даже на фоне бывших звёзд «Барселоны».

26 октября в матче 1/8 финала плей-офф МЛС «Интер Майами» будет играть с «Атлантой» на поле «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум». Начало встречи – в 3:30 мск. Сможет ли Алексей Миранчук остановить Лионеля Месси?

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер Майами» — «Атланта» 26 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «цапель» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.40. Шансы «пятиполосных» оценили в 7.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 4.40. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала плей-офф МЛС «Интер Майами» — «Атланта» (26.10.2024)

США — Major League Soccer . 1/8 финала
26 октября 2024, суббота. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интер Майами» завершил регулярный чемпионат на мажорной ноте. Он установил рекорд МЛС по набранным очкам – 74 в 34 матчах. Это было впечатляюще! «Цапли» забили 79 голов, из которых по 20 в активе Лионеля Месси и Луиса Суареса. Скажем прямо, больше половины мячей пришлось на этих легендарных футболистов.

Наступил более ответственный этап – плей-офф. Подопечные Херардо Мартино подходят к нему во всеоружии. Месси и Суарес пишут новую историю команды Бекхэма. Завершая регулярку, они разгромили «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2). Луис оформил дубль, а Лионель — хет-трик.

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Дома последнее поражение «цапли» потерпели ещё в конце мая. Но самое интересное, что нанесла его им как раз «Атланта». На поле вышел весь основной состав команды Херардо Мартино. Месси забил один мяч, однако его было недостаточно, чтобы рассчитывать на победу. «Пятиполосные» выиграли со счётом 3:1. После той неудачи беспроигрышная серия «Интер Майами» на своём поле насчитывает девять матчей.

«Атланта» проявила настоящий характер. Ещё неделю назад казалось, что у неё нет никаких шансов сыграть в плей-офф. Но она заскочила, как говорится, в последний вагон. Благодаря двум победам в последних встречах регулярного чемпионата «пятиполосные» набрали столько же очков, сколько «Ди-Си Юнайтед» — 40. И по дополнительным показателям заняли девятую строчку в таблице Восточной конференции.

Обыграли подопечные Роба Валентино «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1) и «Орландо Сити» (2:1). Несомненно, одним из главных виновников торжества стал Алексей Миранчук. После перехода россиянина игра команды преобразилась. В матче с «красными быками» он забил гол и отдал результативную передачу.

Всего полузащитник в девяти встречах регулярного чемпионата забил три мяча и отдал один голевой пас. Ему даже удалось стать автором гола, который спас ничью для «Атланты» в последней очной встрече с «Интер Майами».

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В отличие от «цапель», плей-офф для «пятиполосных» уже стартовал — с 1/16 финала. Матч с «Монреалем» получился очень непростым. «Атланта» вышла вперёд 2:0, но во втором тайме растеряла преимущество и позволила сопернику сравнять счёт – 2:2. Вновь Алексей Миранчук сделал голевой пас – так держать! В серии пенальти подопечные Роба Валентино одержали победу – 5:4.

«Атланту» можно считать неудобным соперником для «Интер Майами». Даже появление Месси не сильно спасло ситуацию. Три последних очных матча «пятиполосные» не проигрывают «цаплям». Два из них выиграли – 3:1 и 5:2. Другой, как мы упомянули ранее, завершился вничью 2:2.

Неплохо выглядит ставка, что «обе забьют» и тотал будет больше 3.5 мяча за 2.20. Команды на кураже, легко ловят атакующий ритм, часто забывают про оборону и показывают характер. Уж последнее точно про «Атланту». Не исключаем, что Алексею Миранчуку по сумме двух матчей удастся выбить Месси и Суареса из плей-офф. Но пока говорить об этом рано.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.20.

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