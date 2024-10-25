«Эдмонтон» — «Питтсбург». Макдэвид и Малкин в равных условиях

26 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Питтсбург». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.92. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Питтсбург» 26 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Эдмонтон» — «Питтсбург» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз» (26.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 октября 2024, суббота. 04:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 26 октября состоится много интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Роджер-Плэйс» финалист Кубка Стэнли «Эдмонтон» примет «Питтсбург». Стартовый свисток запланирован на 4:00 мск.

Казалось бы, у «нефтяников» было по минимуму перемен в межсезонье. Однако дошедшая до финала минувшего розыгрыша Кубка Стэнли команда совершенно на себя не похожа. Она выиграла всего лишь два из семи матчей, и обе победы нельзя назвать уверенными.

Лидеры «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид делают всё, что от них зависит. Канадец, возможно, даже чуть больше. В семи матчах он забросил три шайбы и отдал пять результативных передач. Нападающий вышел на первое место по победным голам в НХЛ в возрасте до 27 лет (70 шайб).

У Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля уже 438 совместных очков в НХЛ, больше только у Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма из «Вашингтон Кэпиталз» (502 очка). И всё же, как показывает практика, результативности лидеров «Эдмонтона» далеко не всегда оказывается достаточно.

Команда подводит Коннора Макдэвида. Защитники и голкиперы должны лучше справляться со своими обязанностями. В одиночку тащить постоянно невозможно. Другие хоккеисты не имеют права снимать с себя ответственность и надеяться, что лидер всё сделает за них.

«Питтсбург» — середняк, но весьма крепкий. Он нуждается в смене поколений, но у старожилов ещё сохранился порох в пороховницах. Крис Летанг, Сидни Кросби, а также Евгений Малкин делятся опытом с молодёжью и оказывают большое влияние на игру. Сложно представить «Пингвинз» без них.

Подопечные Майка Салливана выиграли три из восьми матчей в текущем розыгрыше НХЛ. В последней встрече они досадно уступили «Калгари» (3:4 Б). Для Евгения Малкина игра стала третьей подряд без результативных действий, но зато в четырёх предыдущих он набрал 11 (2+9) очков.

Стабильность в выступлениях многолетних лидеров «Пингвинз» отсутствует. Многое зависит не столько от их тонуса, сколько от мотивации. Если Майк Салливан подберёт правильные слова и сами ведущие хоккеисты будут воодушевлены, «Питтсбург» сможет горы свернуть.

Пока что в результатах и игре «пингвинов» наблюдается та же проблема, что и у «Эдмонтона». Стараний Малкина и Кросби часто оказывается недостаточно, потому что их сокомандники допускают ошибки и «привозят». В защите надёжности у «Питтсбурга» нет совершенно. В восьми матчах он пропустил 35 шайб.

Заключить пари на то, что сыграет тотал больше 6.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Три из четырёх последних очных встреч закончились именно так. В предстоящем матче лидеры «Питтсбурга» должны выступить с особым рвением. Как-никак в соперниках действующий финалист Кубка Стэнли. У «пингвинов» есть неплохие шансы воспользоваться его уязвимостью.

Будет интересно понаблюдать за тем, какой дуэт всё же окажется результативнее — Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля или Евгения Малкина и Сидни Кросби? Что окажется важнее — скорость и техника молодых нападающих или огромный опыт и мастерство легендарных ветеранов? Посмотрим.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Питтсбург» 26 октября 2024 года

Выявить фаворита не представляется возможным. Слишком многое будет зависеть от настроя команд. Однако встреча обещает порадовать голами. Во-первых, у обоих клубов часто набирают очки лидеры. Во-вторых, оборона у «Эдмонтона» и «Питтсбурга» одинаково плохо справляется со своими обязанностями. Да и история последних очных встреч на стороне результативного исхода.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.00.