«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Холанд будет забивать!

Голевая засуха норвежца в АПЛ насчитывает три матча. По его меркам это много. Пора реабилитироваться.

26 октября состоится матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.11. Успех «святых» оценён в 22.0. Ставки на ничью принимаются за 11.5.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» 26 октября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.80. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.95. Если не забьют — коэффициент 1.85. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» (26.10.2024)

На 26 октября запланировано пять матчей 9-го тура чемпионата Англии. В самом раннем из них на стадионе «Этихад» померяются силами «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный судья — Тони Харрингтон.

«Манчестер Сити» уже привычно для всех нацелен на золотые медали АПЛ. Клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет одно очко. Отличает «горожан» от «красных» то, что они не потерпели ещё ни одного поражения в сезоне.

Победив пражскую «Спарту» (5:0) в Лиге чемпионов, подопечные Хосепа Гвардиолы побили рекорд по беспроигрышной серии на турнирах под эгидой УЕФА. У них нет ни одного поражения в основное время в 27 матчах кряду в еврокубках. Это просто невероятно.

Во встрече со «Спартой» красивый гол забил Эрлинг Холанд. Он остановился в шаге от достижения Руда ван Нистелроя по наименьшему количеству матчей, затраченных на 20 голов за одну команду в главном еврокубковом турнире. Норвежцу потребовалось 23 встречи для того, чтобы забить 21 мяч.

Всего Холанд в этом сезоне принял участие в 12 встречах за «Манчестер Сити», в которых забил 13 мячей. В последних трёх матчах в первенстве норвежец результативными действиями не отметился. Грядущая встреча — отменная возможность прервать голевую засуху.

«Саутгемптон» является, пожалуй, главным аутсайдером текущего розыгрыша чемпионата Англии. Он располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице первенства. Избежать вылета в Чемпионшип будет очень сложно, если вообще возможно.

«Святые» проиграли семь из восьми матчей в АПЛ с общим счётом 5:17. Вничью они сыграли с «Ипсвичем» (1:1). Странно, что Расселл Мартин до сих пор не был отправлен руководством «Саутгемптона» в отставку. Впрочем, такими темпами до этого недалеко.

У клуба одна из худших атак в лиге, и при этом чаще пропускает только замыкающий турнирную таблицу первенства «Вулверхэмптон». Только вот у «волков» есть за счёт чего выбраться из кризиса и поправить положение, а вот у «святых» предпосылок к улучшению ситуации нет.

«Саутгемптон» ограничен в ресурсах. К предстоящему матчу он ещё и подходит с кадровыми потерями. Несколько футболистов пребывают в лазарете. Плюс Райан Фрейзер во встрече последнего тура АПЛ с «Лестером» схлопотал красную карточку. С «горожанами» он не сыграет из-за дисквалификации.

Заключить пари на то, что «Манчестер Сити» победит «Саутгемптон» с форой (-2.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. «Горожане» выиграли три из четырёх последних очных встреч разгромно. В другой уступили со счётом 0:2, но это был ответный матч 1/4 финала Кубка лиги. Поражение не помешало им пройти дальше.

Посмотрим, как много сможет Эрлинг Холанд забить «Саутгемптону». Обычно в матчах с такими соперниками норвежский нападающий записывает на свой счёт не меньше двух голов. Он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Англии с большим отрывом.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» 26 октября 2024 года

«Манчестер Сити» обыгрывает всех без разбора и много забивает. Дома он должен уверенно победить «Саутгемптон», который много пропускает. «Святые» являются удобным соперником для «горожан». У Холанда не возникнет проблем с тем, чтобы найти уязвимые места в обороне команды Расселла Мартина.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.90.