Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян. Шара Буллет прославляет Россию

26 октября в октагоне «Этихад-Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В одном из них Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, будет драться с Арменом Петросяном. Начало – не ранее 21:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Шару Буллета и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.40. Шансы Петросяна оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 60.

Эксперты предполагают, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.48. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 2.55.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!».

Прогноз на бой UFC 308 Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян (26.10.2024)

Шара Буллет будет стремиться одержать очень важную победу, которая почти наверняка откроет дорогу к топовым поединкам. Любовь публики российский боец завоевал благодаря своей блестящей ударной технике. Годами отточенные мощные и точные удары помогают ему одерживать победы.

А ведь мы знаем, что Петросян иногда допускает серьёзные ошибки в защите. У него определённо есть уязвимые места. Плюс на стороне Магомедова преимущество в росте, поэтому в стойке он точно будет иметь больше шансов на досрочное завершение. Главное — контролировать дистанцию и не допускать сближения.

Шара Буллет способен на протяжении всех трёх раундов поддерживать высокий темп работы. Он это продемонстрировал в трёх предыдущих поединках в UFC.

Напомним, дебютировал Магомедов в лучшей бойцовской лиге мира с победы единогласным судейским решением над Бруну Силвой, потом нокаутировал в третьем раунде Антонио Троколли. Наконец, в последней схватке он выиграл решением судей у Михала Олексийчука.

Работая в привычном ритме, сочетая точность со стратегическими разменами, Шара Буллет способен заставить соперника с первых минут нервничать. Поединок почти наверняка пройдёт в стойке. Армен тоже использует ударную технику для достижения побед.

У Петросяна огромный опыт в кикбоксинге. Он умеет держать дистанцию и разрывать соперников своими хитрыми комбинациями. Агрессивный стиль Магомедова вряд ли его испугает. Скорее всего, наоборот, поможет работать в привычном режиме.

У Супермена есть опыт в боях с настоящими профессионалами из UFC. Не так давно он побеждал Эй-Джея Добсона и Кристиана Лероя Данкана – обоих судейским решением. Но свой последний поединок Армен проиграл Родолфо Виейре ручным треугольником.

Раньше нередко Шара Буллет и Петросян тренировались вместе, проводили спарринги в Махачкале. Поэтому они могут знать о сильных и слабых сторонах друг друга. В преддверии их поединка Магомедов поднял напряжение. Он сказал, что не понимает, почему Армен тренируется в России, многого достиг в этой стране, но представляет Армению.

Что ж, у Шары Буллета будет возможность проучить Супермена. В целом если поединок пройдёт в стойке, а это почти наверняка так и будет, то у Магомедова будет преимущество. Он постоянно прогрессирует, у него в арсенала есть огромное количество хитрых комбинаций, новых техник и не только.

Мы предлагаем даже рискнуть и взять досрочную победу Шарабутдина за 2.80. Россиянин уверен, что Армен однозначно начнёт с ним бороться. Если он так считает, то наверняка оттачивал мастерство защиты от тейкдаунов. В общем, Шара Буллет будет готов ко всему, и это хорошо.

Ставка: Шара Буллет победит досрочно за 2.80.