Магомед Анкалаев — Александар Ракич. Россиянин загонит австрийца в угол

26 октября в октагоне «Этихад-Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В одном из них Магомед Анкалаев будет драться с Александаром Ракичем. Начало – не ранее 21:30 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Анкалаева и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.15. Шансы Ракича оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 68.

Эксперты предполагают, что поединок продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 2.5 раунда принимают за 1.50. Поставить на тотал меньше 2.5 раунда можно за 2.50.

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Прогноз на бой UFC 308 Магомед Анкалаев — Александар Ракич (26.10.2024)

За Анкалаева даже как-то обидно. Он уже давно мог бы носить пояс чемпиона. Как будто судьба против этого или организация откладывает это событие на потом. Когда он дрался за вакантный титул с Яном Блаховичем, судьи зафиксировали очень спорную ничью. Следующий бой с Джонни Уокером был остановлен врачом после запрещённого удара коленом из-за состояния бразильца.

Но реванш состоялся, и Магомед выиграл уверенно нокаутом во втором раунде. Он выглядел на голову лучше Уокера. Однако, чтобы подраться за титул чемпиона с Перейрой, ему необходимо пройти ещё одного соперника. Дана Уайт уже заявлял, что Анкалаев является следующим в очереди на титульный бой. Поэтому проигрывать нельзя.

Россиянин обладает классной борцовской техникой, но почему-то редко ею пользуется. На протяжении своего пути в UFC чаще он задействовал ударную технику. Поэтому немалая часть побед в лучшей лиге мира была одержана нокаутами. И Анкалаев не прекращает совершенствовать мастерство кикбоксинга. Однако если придётся, он будет удерживать соперника в партере и набирать очки.

Ракич прошёл нелёгкий путь восстановления после травмы колена, которую получил в поединке с Яном Блаховичем в 2022 году. Он вернулся в октагон в 2024-м и сразу же потерпел поражение от Иржи Прохазки техническим нокаутом. Вся уверенность Александара улетучилась. Он привык прессинговать, взвинчивать темп и не бояться своих соперников. Есть сомнения, что после такой тяжёлой травмы он сможет вернуть форму.

Для Ракича подготовка к поединку с россиянином должна быть очень энергозатратной. Мало того, что ему необходимо прокачать работу в стойке, так ещё и улучшить защиту от тейкдаунов. Есть значительный прогресс, судя по тренировкам. Но в октагоне будет совсем другая атмосфера.

Анкалаев самоуверен, он пребывает на подъёме и мотивирован тем, что следующий его бой станет титульным. Вряд ли Ракич в таком состоянии представляет серьёзную угрозу для россиянина. Поставим на досрочную победу Магомеда за 2.48.

Ставка: победа Анкалаева досрочно за 2.48.