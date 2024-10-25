«Реал» — «Барселона»: у Флика нет шансов? Против статистики не попрёшь!

26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 11-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры отдают предпочтение «Королевскому клубу». Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.10. Победа «Барселоны» идёт за 3.15, а ничья доступна с котировкой 4.10.

Аналитики считают, что «эль класико» получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42.

В прошлом сезоне «Реал» и «Барселона» встречались три раза: дважды — в чемпионате Испании, ещё одна игра состоялась в Суперкубке. Мы изучили эти встречи и нашли закономерности, которые могут помочь сделать правильный выбор.

Против Карло нет приёма

Все три матча прошлого сезона завершились победами «Реала» — 3:2, 4:1 и 2:1. Почему бы серии не продолжиться? Да, «Реал» сейчас отстаёт в турнирной таблице и страдает из-за травм, но его состав точно не слабее, а пожалуй что, и позвёзднее, чем у соперника. Плюс у «Барсы» проблемы с вратарём после травмы Марка-Андре тер Штегена. Войцех Щенсны ещё не набрал форму, а Иньяки Пенья всё-таки не самого высокого уровня.

Иньяки Пенья Фото: Pedro Salado/Getty Images

На неделе и те, и другие одержали важные победы в Лиге чемпионов. «Реал» перевернул матч с дортмундской «Боруссией» с 0:2 на 5:2, а «Барса» разгромила «Баварию» — 4:1. Но при этом важно, что у мадридцев на один день больше для отдыха. Ну и домашние трибуны тоже не будем сбрасывать со счетов. Коэффициент 2.10 на команду Карло Анчелотти — очень неплохой.

Обе забьют — и комбо!

Во всех противостояниях прошлого сезона обе команды забивали. Здесь букмекеры, конечно, всё прочитали — коэффициент всего лишь 1.45. Но если взять комбо? Как мы уже сказали выше — стоит ставить на победу «Реала», а если добавить к этому исходу вариант с «обе забьют», то это уже совсем другая история — 3.20. Однозначно стоит того, чтобы проверять.

Минимум два гола от «Реала»

Во всех очных встречах прошлого сезона «Реал» забивал как минимум дважды — три, четыре и два мяча. Более того, в трёх последних играх нынешнего сезона команда Анчелотти делала то же самое. Индивидуальный тотал «Королевского клуба» больше 1.5 мяча идёт за 1.72. Но этот коэффициент можно улучшить. Если взять ИТБ 2 — это будет уже 2.25 с возможностью возврата. Если же поставить на победу «Реала» и ИТБ 1.5, то букмекер примет ставку с коэффициентом 2.20. Голы от мадридцев точно должны быть — Винисиус и Мбаппе обретают «химию».

Килиан Мбаппе Фото: David Ramos/Getty Images

«Барселона» будет хороша в начале

Ну а что же сине-гранатовые? Для них мы тоже нашли вариант. Во всех трёх матчах прошлого сезона каталонцы забивали «Реалу» в первом тайме. Причём дважды на одной и той же минуте — шестой. Сейчас на гол «Барсы» в первые 45 минут дают приличные 1.92. С учётом того, что «Реал» в последних матчах первые таймы проводит не так уверенно, это отличный вариант!

Мы рассказали о пари, которые выиграли во всех матчах между «Реалом» и «Барселоной» в прошлом сезоне. Посмотрим, перенесутся ли закономерности на сезон нынешний. Помните, что ставки — это не заработок. Играйте в своё удовольствие!