«Реал» — «Барселона». 2-0 в пользу Флика и Левандовского

Вот и добрались до первого официального «эль класико» этого сезона! В субботу, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 11-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Обе команды удачно провели свои игры в Лиге чемпионов, а теперь сразятся друг с другом за лидерство в Ла Лиге.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Реал» — «Барселона» 26 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.07, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа «Барселоны» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40 (около 30%). В ничью верят меньше всего — коэффициент 4.20.

Вместе с тем аналитики убеждены, что «эль класико» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.36. При этом наиболее вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1. А ставку на красную карточку можно найти за 3.50.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (26.10.2024)

Мюнхенская машина в прошлом, сейчас актуальна каталонская. И дело здесь в шофёре. Ханс-Дитер Флик, который однажды взял с «Баварией» требл, теперь в качестве главного тренера ведёт к трофеям «Барселону». Накануне он разгромил свою бывшую команду в Лиге чемпионов со счётом 4:1, чем прервал неудачную серию испанской команды с немецкой.

Благодаря этой победе «Барселона» приблизилась к топ-10 в общей таблице еврокубкового соревнования. Если такой темп сохранится, каталонская команда наверняка напрямую выйдет в 1/8 финала. А темп набран замечательный. Кроме успехов на евроарене, можно похвастаться первым местом в чемпионате Испании.

Набрав 27 из 30 возможных очков за 10 туров Ла Лиги, сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу. От поражения в матче с «Осасуной» (2:4) не осталось и следа, ведь дальше случились победы над «Янг Бойз», «Алавесом», «Севильей» и «Баварией» с общим счётом 17:2. Статистика действительно впечатляющая.

Пожалуй, единственная проблема может заключаться в том, что подобная статистика не только у «Барселоны». Мадридский «Реал» впечатляет не так сильно, как в прошлом сезоне, но марку держит. Во-первых, в Примере отстаёт от своего соперника всего на три очка. Фактически победа в предстоящем «эль класико» позволит уничтожить дистанцию.

Во-вторых, накануне подопечные Карло Анчелотти произвели акт устрашения, разгромив в Лиге чемпионов со счётом 5:2 дортмундскую «Боруссию», которая до того вообще-то была среди лидеров турнира. А ведь «сливочные» даже уступали 0:2 до 60-й минуты. То есть победа ценна ещё и с точки зрения уверенности в себе перед принципиальным противостоянием.

И всё же «Барселона» прямо сейчас выглядит более целостно и стабильно, нежели «Реал». Кроме того, в пользу Ханса Флика говорит победа над Карло Анчелотти в летнем товарищеском «эль класико» в рамках американского выставочного турне. Так что можно было бы взять победу гостей с нулевой форой в предстоящей встрече. Альтернатива — обе забьют и гости не проиграют.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (0) за 2.55.