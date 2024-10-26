«Зенит» — «Локомотив». Чемпионская гонка обретёт новую интригу

На буднях отгремели матчи еврокубков, но календарь настолько плотный, что времени на отдых просто нет. В воскресенье, 27 октября, продолжится программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч «Зенит» — «Локомотив», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Встречаются прямые конкуренты по чемпионской гонке.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 27 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.70, что приблизительно равно почти 60% вероятности. Победа «Локомотива» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.30 — менее 20%. На ничью можно поставить за 4.10.

Вместе с тем аналитики ждут, что предстоящая встреча лидеров Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Наиболее же вероятным представляется ничейный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (27.10.2024)

У «Зенита» более одного конкурента в борьбе за чемпионство. Ого, что? Да! Ещё в прошлом сезоне «Краснодар» почувствовал вкус крови, был близок к тому, чтобы прервать петербургскую гегемонию, но не хватило совсем немного. Уже сейчас краснодарцы лидируют в чемпионате России, набрав за 12 туров 30 очков. У «Зенита» всего на одно очко меньше.

И здесь на сцену выходит столичный «Локомотив», у которого к 13-му туру скопилось 27 очков. Тем важнее будет в предстоящем матче в Санкт-Петербурге хотя бы не проиграть, чтобы сохранить ту же дистанцию до петербургской команды. Хотя понятно и совершенно логично, что действующий чемпион на своём поле выступит в роли фаворита.

Победная серия «Зенита», если взять в расчёт товарищеский разгром сербской «Войводины» (4:1) во время октябрьской международной паузы, составляет пять матчей, три из которых — всухую. Да, вы можете справедливо заметить, что соперники были далеко не самые сильные, а до того подопечные Сергея Семака вообще проиграли «Краснодару» (0:2).

Это весомый аргумент, согласен. Но ведь до встречи с краснодарцами тоже получилось обыграть многих — в том числе и крепкий ЦСКА (1:0) с «Рубином» (2:0). Да и в матче со «Спартаком» (0:0), когда тот был ещё на кураже, удалось сыграть вничью, хотя значительную часть времени пришлось провести в меньшинстве. Судя по всему, Сергей Семак адаптируется под соперника.

Московский «Локомотив» тоже хорош. Лишь в прошлом туре Российской Премьер-Лиги он прервал свою шестиматчевую победную серию, уступив на выезде подмосковным «Химкам» (0:2). Однако беда не приходит одна, и в следующей встрече в Кубке России железнодорожники с трудом, уже за пределами основного времени, обыграли «Ростов» (2:2, 8:7 пен.).

Небольшой спад отметить можно, но не исключено, что Михаил Галактионов готовился к «Зениту». Кроме того, не забывайте, что в составе много российских молодых футболистов. А как мы помним, молодым командам свойственна нестабильность. Впрочем, так или иначе гости обязательно настроятся на принципиальное противостояние.

Назвать имя возможного победителя не возьмусь. «Зенит» — фаворит, но уже уступил одному из главных конкурентов. А вот ожидать голы в обе стороны — пожалуйста. Мало того, что в пяти из шести прошлых очных встреч забивали обе команды, так «Локомотив» ещё и выиграл две последних подряд! Должен дать бой снова.

Ставка: обе забьют за 1.73.