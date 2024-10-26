Экспресс с коэффициентом 5.11: Хвиче и Лукаку повезло с Антонио Конте

«Наполи» продержится на первом месте ещё как минимум один тур.

Что может быть лучше футбола на выходных? Нас ждёт огромное количество интересных матчей, за которыми будем наблюдать с большим интересом. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.11.

Прогноз на матч «Наполи» — «Лечче»

Антонио Конте хорошо влияет на неаполитанцев. Под его руководством команда возглавляет турнирную таблицу Серии А с 19 очками, опережая «Интер» на два очка. Впереди ещё много работы. Семь матчей подряд не проигрывает «Наполи» в чемпионате Италии. В пяти из них клуб удерживал ворота сухими. Отлично сработались Кварацхелия и Лукаку. Хвича забил четыре гола и сделал две результативные передачи, а Ромелу забил три мяча и отдал четыре голевых паса.

Вряд ли «Лечче» сможет чем-то навредить такой мощной команде. Жёлто-красные проиграли последние три встречи в Серии А. Они уступили «Милану» (0:3), «Удинезе» (0:1) и «Фиорентине» (0:6). Как мы видим, у «волков» даже не получается забить.

Поэтому в качестве ставки предлагаем победу «Наполи» всухую за 1.97. Подопечные Антонио Конте должны удерживаться на первом месте как можно дольше. В предстоящем матче на их стороне огромное преимущество.

Прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат»

Этот сезон для Валерия Карпина получается совсем неудачным. Когда будут улучшения, пока непонятно. Жёлто-синие не могут выиграть пять последних встреч в РПЛ. Они уступили «Краснодару» (0:2), «Акрону» (0:2), «Спартаку» (0:3) и сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Пари НН» (1:1).

Но у «Ахмата» дела куда хуже. Грозненцы находятся на последнем месте в таблице РПЛ. У них шесть очков. «Зелёные» до сих пор не выиграли ни одного матча в текущем сезоне первенства. Хотя сами футболисты утверждают, что с появлением Сергея Ташуева их игра изменилась в лучшую сторону. В реальности ситуация остаётся ужасной.

«Ростову» тоже очень важно побеждать в предстоящем матче. Команда Валерия Карпина совсем растеряла форму, пора собраться и набирать очки. «Ахмат» хоть и пытается выглядеть самоуверенным, но дела у него по-прежнему плохи. Поставить на победу жёлто-синих можно за 1.73.

Прогноз на матч «Вердер» — «Байер»

«Музыканты» в последней встрече с «Вольфсбургом» показали отличный футбол. Несмотря на то что они пропустили первыми, нашли в себе силы и обыграли соперника – 4:2. Но это было на выезде. Интересно другое. «Вердер» не побеждал дома в этом сезоне. Зелёно-белые сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» (0:0), а уступили «Баварии» (0:5) и «Фрайбургу» (0:1).

«Байер» не проигрывает последние восемь матчей во всех турнирах. На днях он сыграл вничью в Лиге чемпионов с «Брестом» (1:1). Соперник в некоторых моментах смотрелся даже лучше леверкузенцев. Но Хаби Алонсо не унывает, ведь он проводил ротацию. В последней встрече в Бундеслиге «фармацевты» одолели «Айнтрахт» (2:1).

«Байер» отделяют три очка от «Баварии», занимающей первое место в таблице чемпионата Германии. Поэтому мотивации у Хаби Алонсо полно, он умеет грамотно проводить ротацию в составе, за счёт чего преуспевает везде. Да и команда давно не проигрывает. Поставить на победу леверкузенцев можно за 1.50.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Наполи» всухую в игре с «Лечче» за 1.97.

Ставка 2: победа «Ростова» в матче с «Ахматом» за 1.73.

Ставка 3: победа «Байера» в игре с «Вердером» за 1.50.

Общий коэффициент: 1.97 Х 1.73 Х 1.50 = 5.11.