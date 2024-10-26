Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев. Борз пройдёт самую серьёзную проверку!

26 октября в октагоне «Этихад-Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В соглавном бою Роберт Уиттакер будет драться с Хамзатом Чимаевым. Начало – не ранее 22:30 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Чимаева и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.39. Шансы Уиттакера оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 59.0.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 2.90. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.38.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!»

Прогноз на бой UFC 308 Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев (26.10.2024)

Уиттакер хочет доказать всем, что является одним из лучших бойцов на планете. И да, в последних двух поединках мы стали свидетелями лучшей версии Роберта. Он стал точнее наносить удары, научился быть терпеливым и одержал две победы.

Он выиграл единогласным решением у Пауло Косты, а в минувшем поединке нокаутировал Икрама Алискерова в первом раунде, получив приз за выступление вечера. Уиттакер хорош в стойке. Тот факт, что его ударная техника прогрессирует, может оказать большое влияние на итог предстоящей встречи.

Чимаева мы не видели в октагоне ровно год. Он пережил болезни и травмы, чтобы вернуться и доказать, что остаётся одним из лучших. Последний бой Хамзата состоялся 21 октября 2023 года. Решением большинства судей он одолел Камару Усмана.

К предстоящему поединку Борз готовился в России. Причём он старался оставаться в тени и был не так активен в медиапространстве, как прежде. Хамзат понимает, что бой с Уиттакером может стать ключевым на пути к титульному поединку. Поэтому можно ответственно заявить, что он выбрал правильный подход.

По своей натуре Чимаев очень эмоциональный и агрессивный боец. За это его и полюбила публика UFC. Но в этот раз ему придётся действовать очень рассудительно и осторожно. Находясь в такой прекрасной физической форме, важно грамотно ею воспользоваться.

Есть вероятность, что мы увидим очень близкий и равный бой. Оба бойца подходят к встрече с особенным настроем. Уиттакер проверит, подходит ли Чимаев на роль претендента на чемпионский титул. И не стоит думать, что если Хамзат так много болел и пропустил, то будет не в идеальной форме.

Борз изрядно попотел во время тренировочного лагеря. Многие бойцы по-прежнему не понимают, чего можно ожидать от него. Скорее всего, Чимаев будет использовать свои финты и задействует борьбу. Посмотрим, сможет ли Роберт грамотно защищаться. Это будет непросто. Даже несмотря на то, что австралиец тоже владеет борцовскими навыками.

Мы считаем, что изменения в тренировочном лагере смогут стать решающим фактором в соглавном бою. Борьба Чимаева намного круче, чем у Уиттакера. Благодаря этому мастерству Борз будет доминировать в поединке. Отдадим предпочтение Хамзату и предложим поставить на его досрочную победу болевым или удушающим за 3.65.

Ставка: победа Чимаева болевым или удушающим за 3.65.