Илия Топурия — Макс Холлоуэй. Матадор защитит титул чемпиона!

26 октября в октагоне «Этихад-Арены» в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, который порадует нас россыпью ярких поединков. В главном бою вечера Макс Холлоуэй и Илия Топурия сразятся за титул чемпиона в полулёгком весе. Начало – не ранее 23:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают фаворитом Топурию и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.40. Шансы Холлоуэя оценили в 3.05. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 59.0.

Эксперты предполагают, что поединок может закончиться досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 1.94. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.81.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Илия Топурия — Макс Холлоуэй

В прямом эфире поединок покажут на телеканале «Матч!».

Прогноз на бой UFC 308 Илия Топурия — Макс Холлоуэй (26.10.2024)

Илия Топурия будет впервые защищать свой титул чемпиона в полулёгком весе. В Матадоре сочетается множество разных стилей. Он обладает навыками грэпплинга и сокрушительной силой. Откровенно говоря, Макс никогда не сталкивался с настолько универсальным и уникальным соперником.

Топурия выиграл чемпионский титул, нокаутировав самого Александра Волкановски во втором раунде. Для австралийца это была шестая защита. На этот раз она получилась неудачной. Таким образом Илия продемонстрировал, что ему нет разницы, кого побеждать. Даже если это будет самый опытный ветеран UFC. Ради достижения цели Матадор сделает всё возможное.

Плюс он ещё молод и голоден до побед. Эти факторы дают ему большое преимущество перед теми, кто уже измотан поединками. В числе таковых находится и Холлоуэй. Причём Макс уже был чемпионом полулёгкого дивизиона. Утратил пояс он, проиграв Волкановски. Реванш Благословенный получил незамедлительно, но потерпел ещё одно поражение. В 2022 году он вновь попытался вернуть титул. Опять Александр оказался сильнее.

Макс предпринял три попытки победить Волкановски, и все они закончились неудачей. А Топурии хватило одной, чтобы нокаутировать австралийского бойца и завладеть титулом. Есть опасения, что привычный план на бой Холлоуэя не сработает. Он привык работать в стойке, оказывая давление на своих соперников. Но Топурия быстр. С ним такое не пройдёт.

Добавим сюда ещё преимущество Илии в борцовской технике, которую он наверняка задействует, и получим явного фаворита. Максу будет очень сложно защищаться от таких мастерских тейкдаунов. Сам Матадор в преддверии защиты титула отметил, что за последние годы развитие навыков Холлоуэя остановилось. Особый акцент он сделал на грэпплинге.

Просто рассчитывать на свой опыт и стойкость – маловато. Волкановски наверняка тоже надеялся на эти факторы, но ошибался. Да, Благословенный по-прежнему обладает мощным нокаутирующим ударом. Он продемонстрировал это в последнем бою с Джастином Гэтжи. Но это не бокс, а ММА. А Топурия всесторонне развит.

Без доли сомнений, нас ожидает потрясающее зрелище. Холлоуэй дрался с лучшими, многих побеждал, за исключением Дастина Порье и Александра Волкановски. А Топурия молод, свеж и горяч. У него большое будущее в UFC. Илия редко завершал свои поединки судейскими решениями. В отличие от Макса. Наша ставка будет на победу Матадора досрочно за 2.13.

Ставка: победа Топурии досрочно за 2.13.