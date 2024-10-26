«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Овечкин и Кучеров подарят голевое шоу

27 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 27 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» (27.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 октября 2024, воскресенье. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Продолжает набирать обороты 108-й розыгрыш НХЛ. 27 октября состоится множество интересных встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором на льду стадиона «Амали-Арена» померяются силами «Тампа-Бэй» и «Вашингтон». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

После многообещающего начала сезона у «Тампа-Бэй» наметился спад. В последних четырёх встречах в НХЛ она победила только «Нью-Джерси» (8:5). Уступили подопечные Джона Купера сначала «Оттаве» (4:5), а затем «Торонто» (2:5) и «Миннесоте» (2:4).

Пугает большое количество пропущенных Андреем Василевским и его сменщиком Юнасом Юханссоном шайб. Российский голкипер принял участие в трёх из четырёх этих матчей, в которых суммарно совершил 47 сейвов и пропустил целых 12 шайб. Его статистика здорово подпортилась.

Василевского есть за что упрекнуть, но и к защитникам «Лайтнинг» накопилось немало вопросов. Неужели проделанная селекционным отделом работа совершенно бесполезна? Обновление линии обороны глобально ничего не изменило. Как и в прошлом сезоне, команда неприлично много пропускает.

Остаётся на плаву «Тампа-Бэй» только благодаря результативности нападающих, в особенности Никиты Кучерова. 31-летний форвард набрал очки во всех семи встречах текущего розыгрыша НХЛ. Он забросил восемь шайб и отдал пять результативных передач.

У «Вашингтона» дела обстоят значительно лучше, чем у «Лайтнинг». «Кэпиталз» начали сезон с поражения, но с тех пор они не проиграли ни одного матча. Подопечные Спенсера Карбери победили «Вегас» (4:2), «Даллас» (3:2), «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и дважды разгромили «Филадельфию» (4:1 и 6:3).

В последней встрече отметился заброшенной шайбой Александр Овечкин. Он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 39 голов. Капитан «столичных» забросил в пустые ворота. Он обновил собственный рекорд по этому показателю — 58 шайб в подобном формате.

Также Овечкину покорилось удивительное достижение. Он стал 22-м игроком в истории лиги, которому удалось отправить 50+ шайб в ворота как минимум четырёх клубов. Помимо Александра, за последние 44 сезона всего трём хоккеистам удалось подобное — Уэйну Гретцки, Стиву Айзерману и Марио Лемье.

К слову, в числе команд, которым капитан «Вашингтона» забивает, чаще всего числится «Тампа-Бэй». В 81 встрече с «Лайтнинг» Овечкин забросил 50 шайб. Андрею Василевскому будет сложно помешать Александру отличиться.

Хотя надо отметить, что «Вашингтон» не зациклен на результативности Овечкина. Команда в первую очередь ориентирована на добычу результата. Более того, сам Александр старается всячески улучшить показатели «Вашингтона». Помимо двух голов в шести матчах, на его счету три результативные передачи.

«Столичные» пребывают на подъёме. Они много забивают и обыгрывают всех без разбору. Однако как долго продлится победная серия подопечных Спенсера Карбери — загадка. Не исключено, что в скором времени воодушевление пройдёт и белая полоса сменится на чёрную. В прошлом сезоне такое было.

Поэтому наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6 шайб с коэффициентом 1.87. У «Кэпиталз» пока что всё хорошо с результативностью. Они много забивают, что не является приятной новостью для Андрея Василевского. Однако и у «Тампа-Бэй» есть чем ответить.

Невероятный Никита Кучеров неудержим. Чем хуже дела у команды, тем более он опасен. Россиянин ведёт за собой «Лайтнинг», и эта ответственность придаёт ему дополнительную мотивацию. Форвард оказывает очень большое влияние на игру. Он может в одиночку перевернуть ход встречи.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 27 октября 2024 года

Надо полагать, заброшенных шайб будет много. У «Тампа-Бэй» есть серьёзные проблемы оборонительного характера, но её мощное нападение может это компенсировать. «Вашингтон» раздухарился. Он много забивает и постоянно выигрывает. Однако есть опасения, что это не длительный подъём. Утверждать об обретении стабильности «Кэпс» рано.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.87.