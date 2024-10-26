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Пари НН — Спартак, прогноз на матч РПЛ 27 октября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Пари НН» — «Спартак». Станкович отрезвит Гончаренко
Михаил Коробов
«Пари НН» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ
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Нижегородцев взбодрила смена тренера, но красно-белые покажут аутсайдеру его место.

27 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Спартак». Начало игры — в 14:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.55. Успех нижегородцев оценён в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» 27 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Спартак» (27.10.2024)

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

27 октября состоится четыре матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В одном из них на стадионе «Нижний Новгород» померяются силами местный «Пари НН» и «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 14:15 мск.

Назначение Виктора Гончаренко на должность главного тренера заметно повышает шансы «Пари НН» сохранить прописку в РПЛ. Что будет, когда воодушевление от назначения белорусского специалиста закончится? Посмотрим. Пока что этот вопрос мало кого волнует.

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Нижегородцы стали смотреться интереснее в первых же матчах под руководством Гончаренко. Они сумели отнять очки у «Ростова» (1:1) в первенстве и победили «Краснодар» (2:1) в Кубке России. «Быки» из-за поражения от «Пари НН» отправились в Путь регионов.

У нижегородцев не было турнирной мотивации, потому что они уже давно лишились шансов на выход в плей-офф. Тем не менее Гончаренко смог найти слова для настроя команды. Он выделил игровое время футболистам, которые нечасто получали практику, и попросил их выступить с максимальной самоотдачей.

Хватит ли мотивирующих слов Гончаренко для того, чтобы «Пари НН» снова смог отнять очки у фаворита? «Спартак» они давно не побеждали. Четыре из шести последних очных встреч выиграли красно-белые. Две другие игры ознаменовались ничейными исходами.

В целом сезон для «народной команды» складывается нормально. Она далека от чемпионской гонки, но это можно поправить. Впереди ещё много туров. В то же время Деян Станкович может сделать упор на Кубке России. Его подопечные выиграли пять из шести матчей группового этапа турнира.

«Народная команда» не всегда поспевает за задумками бывшего легендарного футболиста. В последних пяти турах в РПЛ она победила только «Ростов» (3:0), а также сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и московским «Динамо» (2:2). Уступили красно-белые «Локомотиву» (1:3) и «Краснодару» (0:3).

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Решение сербского специалиста использовать тактику с тремя защитниками в игре с «быками» совсем себя не оправдало. На Станковича обрушилось много критики за неудачный эксперимент в важном матче. Победа в игре с махачкалинским «Динамо» (1:0) в Кубке России мало что меняет.

Тренеру необходимо исправляться за разгромное поражение в грядущем матче. Поставить на победу «Спартака» и тотал меньше 4.5 мяча можно с коэффициентом 1.87.

Слишком много голов ждать не стоит. У «Пари НН» с давних времён наблюдаются серьёзные проблемы с результативностью. При этом нижегородцы стали смотреться собраннее и меньше пропускают. Красно-белым будет нелегко найти лазейки в хорошо структурированной обороне.

Встреча состоится в Нижнем Новгороде. «Пари НН» воодушевлён и опасен. Он может доставить «народной команде» большие неприятность. Однако всё же «Спартак» видится фаворитом. У него лучше комплектация состава и результаты, плюс Станковичу нужно во что бы то ни стало исправляться за разгром от «Краснодара». Мотивации будет много у обеих команд.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — «Спартак» 27 октября 2024 года

«Пари НН» здорово прибавил. Гончаренко меняет команду к лучшему. Впереди у него ещё много работы. Постепенно нижегородцы становятся слаженнее и опаснее. Пока что, правда, они не на той стадии становления, чтобы отнять очки у не менее хорошо настроенного на победу «Спартака». Станковичу необходимо исправляться за разгром и плохие результаты на последнем отрезке сезона.

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.87.

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