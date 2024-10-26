«Химки» — «Динамо» М. Личка учится на чужих ошибках

«Локомотив» недооценил красно-чёрных и поплатился за это. С бело-голубыми подобного не случится.

27 октября состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.90. Успех красно-чёрных оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» М 27 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Химки» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Химки» — «Динамо» М (27.10.2024)

До зимней паузы осталось чуть больше месяца. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 27 октября запланированы четыре матча 13-го тура РПЛ. В одном из них на стадионе «Арена Химки» померяются силами «Химки» и московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В матче последнего тура первенства «Химки» сенсационно победили «Локомотив» (2:0). Команда поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Пока что у неё неплохие перспективы по сохранению прописки. Главное — держать темп.

Красно-чёрные проиграли 5 из 12 встреч в чемпионате России, что по меркам выступавшей в прошлом сезоне в Первой лиге команды довольно неплохо. Не есть хорошо, что ничьих многовато, но на фоне других аутсайдеров «Химки» так или иначе смотрятся лучше. Они представляют большую опасность для располагающихся в верхней части турнирной таблицы РПЛ клубов.

Поблагодарить за прогресс стоит Франка Артигу. Он поставил красно-чёрным хорошо структурированную командную игру. В их выступлениях отчётливо проглядывается тренерская мысль. Будь у испанского наставника в подспорье больше качественных футболистов, наблюдать за «Химками» было бы одно удовольствие.

Недавно красно-чёрные улучшили глубину состава, подписав контракт с Георгием Джикией. Он уже зарекомендовал себя как игрока основы, но есть один нюанс. Бывшему защитнику «Спартака» потребуется много игровой практики для возвращения в оптимальные кондиции.

Московское «Динамо» преследует более глобальные задачи, чем «Химки». У него ещё есть возможность побороться за золотые медали РПЛ, хотя отставание от лидеров уже приличное. Марцелу Личке срочно необходимо брать ситуацию под контроль и любыми способами улучшать показатели.

Предпосылки к прогрессу имеются. Москвичи на выезде разгромили сначала «Рубин» (4:0) в РПЛ, а затем «Крылья Советов» (6:3) в Кубке России. В обеих встречах порадовали сравнительно недавно приобретённые бело-голубыми легионеры — Артур Гомес и Эль-Мехди Маухуб.

21-летний марокканский нападающий показал себя во всей красе. Во встрече с «Крыльями Советов» он забил три мяча. Маухуб стал первым автором хет-трика в составе московского «Динамо» за последние семь лет. Марцел Личка остался доволен самоотдачей подопечных.

Турнирной мотивации у бело-голубых не было, но чешский специалист не стал слишком много экспериментировать. Он отметил, что было важно дать игровую практику тем футболистам, которые составляют конкуренцию основе и ждут своего шанса.

Личка остался впечатлён выступлением 18-летнего Дмитрия Александрова. Он сказал, что теперь можно ожидать появления опорного полузащитника в матчах чемпионата России. Поставить на то, что московское «Динамо» победит «Химки», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Марцел Личка — опытный и грамотный тренер. От него не ускользнёт тот факт, что «Локомотив» проиграл «Химкам». Чешский специалист не позволит подопечным недооценить красно-чёрных. В отличие от многих других наставников, он умеет учиться не только на своих, но и на чужих ошибках.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Динамо» М 27 октября 2024 года

С «Химками» шутки плохи. Это хорошо организованная команда, способная доставлять проблемы лидерам. Было бы ещё лучше, если бы у Франка Артиги появилось больше простора для творчества. Московское «Динамо» в последнее время раззадорилось. Недавно приобретённые легионеры осваиваются и приносят всё больше пользы. Две разгромные победы подряд — это не предел для подопечных Марцела Лички.

Ставка: победа «Динамо» за 1.90.