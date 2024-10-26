«Интер» — «Ювентус». Индзаги и Мотта поделят очки

Один из самых интересных матчей сезона не получится результативным, и не всем может понравиться итог, но будет интересно.

27 октября состоится матч 9-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.80. Успех туринцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Ювентус» 27 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч «Интер» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Ювентус» (27.10.2024)

Позади матчи 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Возвращаемся на внутренние арены. 27 октября состоятся пять встреч 9-го тура чемпионата Италии. Среди прочих выделяется игра, в которой на стадионе «Сан-Сиро» померяются силами одни из претендентов на скудетто — «Интер» и «Ювентус».

У «Интера» уже есть одно поражение в нынешнем сезоне Серии А. Он уступил «Милану» (1:2). И надо сказать, абсолютно по делу. Если бы не Ян Зоммер и Федерико Димарко, «нерадзурри» пропустили бы ещё больше. Конечно, был ещё отменённый гол Лаутаро Мартинеса после просмотра VAR, но в целом итоговый результат вполне закономерен.

После этого подопечные Симоне Индзаги выиграли три матча подряд в первенстве, но во всех трёх случаях победили без уверенности, с минимальной разницей в счёте. В Лиге чемпионов они сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0), разгромили «Црвену Звезду» (4:0), а также одолели «Янг Бойз» (1:0).

В последнем матче «Интер» вырвал победу в самой концовке — на 90+3-й минуте. Понятно, что клуб держал в уме важную встречу с «Ювентусом» и играл не в полную силу, но так или иначе его лидерам пришлось поднапрячься для того, чтобы набрать очки. Автором забитого мяча стал Маркус Тюрам.

Французский нападающий пребывает в отличном тонусе и нередко делает результат, но вот все остальные форварды «нерадзурри» пока расстраивают. Мехди Тареми, Марко Арнаутович и Лаутаро Мартинес, во-первых, редко радуют результативностью. Во-вторых, они наиболее продуктивны в матчах с аутсайдерами.

У «Ювентуса» пока что нет поражений в чемпионате Италии. Тем не менее он уже успел потерять очки в матчах с «Ромой» (0:0), «Эмполи» (0:0), «Наполи» (0:0) и «Кальяри» (1:1). «Старая синьора» расположилась на третьей строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет три очка, от «Интера» — одно.

Тьяго Мотта старается внедрить в игру туринцев новаторские идеи, но пока получается так себе. Временами они показывают интересный и приятный глазу футбол, но случаются и провалы, как в последнем матче со «Штутгартом» (0:1) в Лиге чемпионов. Результат закономерен, счёт — нет.

Если бы не невероятный Маттиа Перин, «Ювентус» пропустил бы гораздо больше. Хотя также стоит отметить, что соперник растранжирил много моментов. Отвлечённость на мысли о грядущем матче не служит оправданием крайне невнятной игры «старой синьоры». Тьяго Мотта выпустил основной состав.

Впрочем, Мотта не тот тренер, который наступает на одни и те же грабли дважды. Из поражения от «Штутгарта» быстро будут сделаны выводы, и на матч с «Интером» специалист наверняка настроит команду основательно. Что-что, а мотивировать правильными словами он умеет.

В целом обе команды устроит ничейный результат. Это не значит, что градус встречи будет низким. Наоборот! Накал будет очень высоким, потому что цена ошибки слишком высока. Такого плана матчи редко получаются результативными. Часто они заканчиваются чем-то в духе 0:0 или 1:1.

Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.60. «Нерадзурри» и «старая синьора» ещё не обрели себя в текущем сезоне. Так же, как и у миланцев, у туринцев наблюдаются проблемы с результативностью. Да, пожалуй, даже более серьёзные. Зато у обоих клубов полный порядок в обороне и очень надёжные вратари.

В прошлом сезоне Симоне Индзаги дважды не смог обыграть Тьяго Мотту, который в то время ещё руководил «Болоньей». В основное время обе встречи ознаменовались ничейными результатами. Думается, в этот раз снова в тренерской дуэли не будет выявлен победитель.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Ювентус» 27 октября 2024 года

Встретятся примерно равные по силе команды, у которых в этом сезоне плохо функционирует нападение, но прекрасно работает защита и регулярно выручают вратари. Из-за важности матча, да и расклада в целом не предвидится изобилия голов и победы одного из клубов. Скорее всего, они сыграют осторожно, насколько это возможно. Ничья обе стороны удовлетворит.

Ставка: ничья за 3.60.