«Арсенал» — «Ливерпуль». Артета остановит лидера АПЛ

Не одним «эль класико» богат этот уикенд! В воскресенье, 27 октября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится центральный матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Конкурент принимает на домашнем поле лидера лиги, такое пропускать нельзя.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль» 27 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. В целом же шансы соперников соразмерны и приблизительно равны 35-40% вероятности. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.55, а победа «Ливерпуля» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.

В ничейный исход аналитики верят меньше всего, ведь коэффициент на него находится в районе 3.50. Впрочем, событие всё равно достаточно вероятное. Любопытно также, что много голов от принципиального противостояния не ждут: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.90. Наиболее же вероятным представляется ничейный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (27.10.2024)

Обычно в таких случаях говорят, что игра пойдёт на три результата. С одной стороны, вы можете возразить, мол, «Ливерпуль» заслуженно лидирует в АПЛ и будет фаворитом. И будете правы! «Ливерпуль» действительно заслуженно находится на первом месте в турнирной таблице, набрав за восемь туров 21 из 24 возможных очков.

Более того, мерсисайдцы ещё и идут на приличной серии побед. Начиная с 14 сентября они провели восемь матчей в разных турнирах и одержали восемь побед с общим счётом 19:4. То есть, как видно, получается не только забивать, но и демонстрировать солидный уровень обороны. Вот только «Арсенал» подобными цифрами не запугать.

«Арсенал» отстаёт от самого «Ливерпуля» на четыре очка, так что победа в предстоящем матче серьёзно сократит дистанцию и внесёт новую интригу в чемпионскую гонку. При этом поражение, напротив, выйдет боком. Не стоит забывать, что «Манчестер Сити» тоже находится в борьбе, а потому будет рад осечке своих конкурентов. Так что концентрацию терять нельзя.

Судя по последним результатам, подопечные Микеля Артеты и не собираются расслабляться. Да, на прошлых выходных было неприятное выездное поражение от «Борнмута» (0:2) в прошлом туре АПЛ. Но там огромную роль сыграло удаление в составе гостей. На неделе же «канониры» всухую обыграли украинский «Шахтёр» (1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Кроме того, посмотрите на домашнюю статистику «Арсенала» в этом сезоне. Лондонский клуб успел провести семь матчей на своём поле в различных турнирах и одержал шесть побед при одной ничьей с «Брайтоном» (1:1), когда вмешалось удаление и пришлось доигрывать в меньшинстве. А среди поверженных соперников есть даже «ПСЖ» (2:0).

Стоит также обратить внимание на статистику очных встреч «Арсенала» и «Ливерпуля». Дело в том, что лондонцы выиграли два последних домашних матча с ливерпульцами в английской Премьер-лиге, забив суммарно шесть мячей. Неслабо! Всё это я веду к тому, что хозяева вполне могут как минимум не проиграть и пошатнуть уверенность сегодняшнего лидера АПЛ.

Нулевая фора на «канониров» выглядит заманчиво. В случае ничейного исхода букмекер вернёт средства. Альтернативный вариант — обе забьют. Такая ставка вообще заходила в пяти из шести прошлых очных встреч. Судя по достижениям нападающих обеих сторон, вполне может сыграть снова.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 1.81.