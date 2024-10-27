«Крылья Советов» — «Краснодар». Отставить подарки для «Зенита»!

На буднях отгремели матчи еврокубков, но календарь настолько плотный, что времени на отдых просто нет. В понедельник, 28 октября, завершится программа 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч «Крылья Советов» — «Краснодар», стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Между соперниками пропасть в таблице, но менее интересно от того стать не должно.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 28 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.03, что приблизительно равно 49% вероятности. Победа «Крыльев Советов» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90 — около 25% вероятности. Ничья соразмерна, имеет коэффициент в районе 3.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что заключительная встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» (28.10.2024)

Самарские «Крылья Советов» сохранили на посту главного тренера Игоря Осинькина. Судя по информации в СМИ, даже сами футболисты просили об этом руководство клуба. Вот только особенных изменений пока что не наблюдается. По итогам одной трети сезона коллектив потерял почти всё, что мог потерять. Из Кубка России вылетел досрочно, а в РПЛ борется за выживание.

«Как же так?» — спросите вы. Ведь самарская команда занимает не такое уж стыдное девятое место в турнирной таблице, а за последние пять туров в чемпионате России вообще потерпела всего одно поражение. И это правда! На данном отрезке самарцы уступили лишь «Локомотиву» (0:1) на выезде и добыли три ничьих при победе над «Рубином» (2:0).

Однако, если за победу над «Рубином» можно похвалить, ничьи с «Ахматом» (1:1), «Химками» (0:0) и «Оренбургом» (2:2) не так впечатляют, поскольку всё это — аутсайдеры лиги на данный момент. Во-вторых, плотность в нижней половине турнирной таблице настолько высокая, что «Крылья Советов» имеют всего одно очко запаса от зоны стыков.

При одной неудачной серии команда Игоря Осинькина непременно спустится в замыкающую четвёрку. И такая вероятность есть, ведь со стабильностью у неё в нынешнем сезоне всё не очень хорошо. Кроме того, после шести пропущенных мячей от московского «Динамо» (3:6) в недавнем матче Кубка России можно говорить о проблемах в обороне.

«Краснодар» — полная противоположность. Да, в Кубке России клуб отдал вторую строчку «Ахмату», а потому продолжит борьбу за трофей лишь через Путь регионов. Зато в чемпионате России перед 13-м туром он лидировал, опережая «Зенит» — ближайшего преследователя и главного конкурента по чемпионской гонке — на одно очко.

Более того, краснодарцы до сих пор ни разу не проиграли в РПЛ, а победная серия составляет девять встреч. При этом надо отметить результативность — в семи последних турах 20 забитых мячей и всего лишь два пропущенных. А ведь среди поверженных соперников — московские «Динамо» (1:0), «Локомотив» (3:0) и «Спартак» (3:0), а также петербургский «Зенит» (2:0).

Рано или поздно серия обязательно прервётся, но не в ближайшем матче. Накануне «Краснодар» проиграл «Пари НН» (1:2) в Кубке России, однако Мурад Мусаев, скорее всего, целенаправленно готовился к игре в чемпионате России. Об этого говорит состав, кардинально отличающийся от того, что был в разгромной встрече со «Спартаком». Так что ждём новую победу.

Ставка: «Краснодар» победит за 2.03.